KORAY KIŞLALI

Basılı medya ve dijital medya alanında pazarlama tasarımları üretmekteyim. Görsel marka kimliği tasarımı, logo tasarımı, kurumsal kimlik tasarımı, basılı yayın tasarımı, katalog ve broşür tasarımı, afiş tasarımı, dijital pazarlama tasarımı, web site tasarımı, sunum tasarımı yapmaktayım. Video tasarımı ve müzik düzenleme ile ilgilenmekteyim.
Web Site: koraykislali.com
E-Posta: info@koraykislali.com
- Hizmetler
- Logo ve Marka Kimliği Tasarımı
- Basılı ve Dijital Reklam Tasarımı
- Sosyal Medya Post Tasarımı
- Hizmet alanları
- Grafik Tasarım
- Pazarlama Tasarımı
- Ankara
- Türkiye
- Adres
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06070 Ankara, Türkiye
Türkiye
+90-2121111111 koraykislali.com