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KORAY KIŞLALI
Tasarımcılar Ankara, Türkiye
Genel Bakış 30Projeler (30) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

Yeni proje
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    • Sosyal Medya / Video Post Tasarımı, Moda, KORAY KIŞLALI KORAY KIŞLALI
    Sosyal Medya / Video Post Tasarımı, Moda, KORAY KIŞLALI KORAY KIŞLALI
    Sosyal Medya / Video Post Tasarımı, Moda, KORAY KIŞLALI KORAY KIŞLALI
    Sosyal Medya / Video Post Tasarımı, Moda
    Sosyal Medya / Video Post Tasarımı, Mobilya, KORAY KIŞLALI KORAY KIŞLALI
    Sosyal Medya / Video Post Tasarımı, Mobilya, KORAY KIŞLALI KORAY KIŞLALI
    Sosyal Medya / Video Post Tasarımı, Mobilya, KORAY KIŞLALI KORAY KIŞLALI
    Sosyal Medya / Video Post Tasarımı, Mobilya
    Logo Tasarımı, Video Tasarımı, KORAY KIŞLALI KORAY KIŞLALI
    Logo Tasarımı, Video Tasarımı, KORAY KIŞLALI KORAY KIŞLALI
    Logo Tasarımı, Video Tasarımı, KORAY KIŞLALI KORAY KIŞLALI
    Logo Tasarımı, Video Tasarımı
    Sosyal Medya Video Post Tasarımı, KORAY KIŞLALI KORAY KIŞLALI
    Sosyal Medya Video Post Tasarımı, KORAY KIŞLALI KORAY KIŞLALI
    Sosyal Medya Video Post Tasarımı, KORAY KIŞLALI KORAY KIŞLALI
    Sosyal Medya Video Post Tasarımı
    Sosyal Medya Video Post Tasarımı, KORAY KIŞLALI KORAY KIŞLALI
    Sosyal Medya Video Post Tasarımı, KORAY KIŞLALI KORAY KIŞLALI
    Sosyal Medya Video Post Tasarımı, KORAY KIŞLALI KORAY KIŞLALI
    Sosyal Medya Video Post Tasarımı
    Sosyal Medya Video Post Tasarımı, KORAY KIŞLALI KORAY KIŞLALI
    Sosyal Medya Video Post Tasarımı, KORAY KIŞLALI KORAY KIŞLALI
    Sosyal Medya Video Post Tasarımı, KORAY KIŞLALI KORAY KIŞLALI
    Sosyal Medya Video Post Tasarımı
    Hepsini göster: 30 proje

    Basılı medya ve dijital medya alanında pazarlama tasarımları üretmekteyim. Görsel marka kimliği tasarımı, logo tasarımı, kurumsal kimlik tasarımı, basılı yayın tasarımı, katalog ve broşür tasarımı, afiş tasarımı, dijital pazarlama tasarımı, web site tasarımı, sunum tasarımı yapmaktayım. Video tasarımı ve müzik düzenleme ile ilgilenmekteyim.

    Web Site: koraykislali.com

    E-Posta: info@koraykislali.com

    Hizmetler
    • Logo ve Marka Kimliği Tasarımı
    • Basılı ve Dijital Reklam Tasarımı
    • Sosyal Medya Post Tasarımı
    Hizmet alanları
    • Grafik Tasarım
    • Pazarlama Tasarımı
    • Ankara
    • Türkiye
    Adres
    06070 Ankara, Türkiye
    Türkiye
    +90-2121111111 koraykislali.com
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