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Doğaltaş Atölyesi
Taş, Kaldırım Döşeme & Betonlar Istanbul
Genel Bakış 22Projeler (22) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (3)
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Projeler

Yeni proje
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    • Nusret Saltbea Burger - Galata , Doğaltaş Atölyesi Doğaltaş Atölyesi Rustik Duvar & Zemin Tuğla Kahverengi
    Nusret Saltbea Burger - Galata
    Etiler Tuğla Kaplama , Küp taş , Bazalt , Doğaltaş Atölyesi Doğaltaş Atölyesi Kayalı bahçe Taş Gri
    Etiler Tuğla Kaplama , Küp taş , Bazalt , Doğaltaş Atölyesi Doğaltaş Atölyesi Rustik Duvar & Zemin Tuğla Kırmızı
    Etiler Tuğla Kaplama , Küp taş , Bazalt , Doğaltaş Atölyesi Doğaltaş Atölyesi Ön avlu Taş Gri
    +2
    Etiler Tuğla Kaplama , Küp taş , Bazalt
    Sapa İstanbul , Doğaltaş Atölyesi Doğaltaş Atölyesi Modern Duvar & Zemin Tuğla Kırmızı
    Sapa İstanbul , Doğaltaş Atölyesi Doğaltaş Atölyesi Modern Duvar & Zemin Tuğla Kırmızı
    Sapa İstanbul , Doğaltaş Atölyesi Doğaltaş Atölyesi Modern Duvar & Zemin Taş Gri
    +1
    Sapa İstanbul
    Zai Bodrum - Rustik Tuğla Kaplama , Doğaltaş Atölyesi Doğaltaş Atölyesi Rustik Duvar & Zemin Tuğla Bej
    Zai Bodrum - Rustik Tuğla Kaplama , Doğaltaş Atölyesi Doğaltaş Atölyesi Rustik Duvar & Zemin Tuğla Bej
    Zai Bodrum - Rustik Tuğla Kaplama , Doğaltaş Atölyesi Doğaltaş Atölyesi Rustik Duvar & Zemin Tuğla Bej
    +1
    Zai Bodrum - Rustik Tuğla Kaplama
    The Town House İstanbul , Doğaltaş Atölyesi Doğaltaş Atölyesi Rustik Duvar & Zemin Tuğla Kırmızı
    The Town House İstanbul , Doğaltaş Atölyesi Doğaltaş Atölyesi Rustik Duvar & Zemin Tuğla Rengarenk
    The Town House İstanbul , Doğaltaş Atölyesi Doğaltaş Atölyesi Rustik Duvar & Zemin Tuğla Kırmızı
    +2
    The Town House İstanbul
    D Maris - Manos Restaurant , Doğaltaş Atölyesi Doğaltaş Atölyesi Ticari alanlar Tuğla Rengarenk
    D Maris - Manos Restaurant
    Hepsini göster: 22 proje

    Doğaltaş Atölyesi, olarak doğaltaş konusunda sektörün önde gelen firmalarından biridir. İstanbul Beykoz Çengeldere ve Acarkent deki shoowromu ile sizlere hizmet vermekteyiz. Deneyimli kadrolarımız sizlerin ihtiyacı olan Doğal taş, traverten ve tuğla kaplama çeşitliği ile satış, proje ve uygulama konusunda sizlerin taleplerine uygun olarak ölçüm ve projelendirme ile gerçekleştirir.     

          Doğal taş ,traverten ve tuğla duvar  ürünlerimizin uygulama ve döşeme işleri profesyonel ekiplerimizle gerçekleştirilmekte olup mükemmel işçiliğimiz ile duyacağınız memnuniyet bizlerin temel ilkesidir. Ölçüm ve Projelendirmeyi bizler yapalım sizler sadece Doğal taş, traverten veharman tuğlaların renk desen ve ölçülerine karar verin.

           Bizde sizlere yaşanılası güzel, estetik mekanlar sunalım…

    Hizmetler
    • doğaltaş
    • tuğla duvar
    • tuğla kaplama
    • tuğla uygulama
    • Doğal Taş
    • kayrak taşı
    • doğal taş uygulama
    • Taş Duvar
    • Hepsini göster: 8 hizme
    Hizmet alanları
    • Kurumsal ve özel tüketici
    • istanbul
    Adres
    Fatih sultan mehmet Caddesi Görele Mah. No 101/A Acarkent D1 kapısı karşısı
    34825 Istanbul
    Türkiye
    +90-2164851500 www.istanbuldogaltas.org

    Değerlendirmeler

    Yasin Okuyucu
    yaklaşık 1 yıl önce
    Doğal Taş
    6 yıldan fazla önce
    Levent DÖRTYOL
    Hem ürünleri, hem de hizmet anlayışı ile çok ayrıcalıklı bir firma. Ufkunuzu genişletmek için mutlak ziyaret edilmesi gereken güzel bir işletme.
    yaklaşık 1 yıl önce
    Tüm 3 değerlendirmelerini göster
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