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EmirART İnşaat San. Tic. LTD. ŞTİ.
İnşaat Şirketleri İstanbul, Türkiye
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    EmirART İnşaat. Mühendislik ve İnşaat Hizmetleri , Proje yönetimi, Konut ve Ticari yapı uygulamaları , Proje ve Modelleme işleri , Dekorasyon ve Tasarım hizmetleri , Tadilat ve Mimari yenileme işleri , Kat karşılığı inşaat ve Taahhüt Hizmetleri , Kentsel Dönüşüm uygulamaları alanında hizmet vermektedir.

    Hizmetler
    • Yapı Proje & Uygulama ( ŞİRKET MERKEZİ
    • ENDÜSTRİYEL TESİSLER
    • KONUT İNŞAATI) Proje Yönetimi Mimari Tasarım ve Uygulama Mimari Danışmanlık hizmeti Projelendirme (Mimari
    • Statik
    • Mekanik
    • Elektrik) Mağaza
    • Ofis tasarım ve uygulama Konut iç mekan tasarım ve uygulama Mobilya
    • mutfak ve banyo tasarım ve uygulama 3D modelleme Mekanik tesisat uygulamalar (sanayi tesisi ve yapısal uygulama ) Havalandırma
    • Isıtma ve soğutma tesisatı sistemleri Elektrik tesisatı ve Aydınlatma Doğaltaş uygulamaları Seramik uygulamaları Alçıpan uygulamaları (duvar
    • tavan ve özel tasarımlar) Kompozit Betopan ve Fiberbeton cephe uygulamaları Dış cephe Mantolama ve iç cephe boya uygulamaları Gergi tavan ve Asma tavan uygulamaları
    • Hepsini göster: 10 hizme
    Hizmet alanları
    • İnşaat Taahhüt ve Mimarlık
    • İstanbul
    • İstanbul, Türkiye
    Adres
    Çanakkale Cad. Arife Sk. No:6/1
    34771 İstanbul, Türkiye
    Türkiye
    +90-2165947386 www.emirart.com.tr

    Değerlendirmeler

    Şahin Şiyhan
    neredeyse 2 yıl önce
    abdullah şirinyurt
    Tadilat ve dekorasyon işlerimizi zamanında kaliteli işçilik için teşekkür 👍
    2 yıldan fazla önce
    mehmet taş
    ofisiminiz tadilatını tüm işleriyle alıp ve zamanında teslim etiginiz için teşkürller şahin bey
    2 yıldan fazla önce
    Tüm 3 değerlendirmelerini göster
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