EmirART İnşaat San. Tic. LTD. ŞTİ.

EmirART İnşaat. Mühendislik ve İnşaat Hizmetleri , Proje yönetimi, Konut ve Ticari yapı uygulamaları , Proje ve Modelleme işleri , Dekorasyon ve Tasarım hizmetleri , Tadilat ve Mimari yenileme işleri , Kat karşılığı inşaat ve Taahhüt Hizmetleri , Kentsel Dönüşüm uygulamaları alanında hizmet vermektedir.
- Hizmetler
- Yapı Proje & Uygulama ( ŞİRKET MERKEZİ
- ENDÜSTRİYEL TESİSLER
- KONUT İNŞAATI) Proje Yönetimi Mimari Tasarım ve Uygulama Mimari Danışmanlık hizmeti Projelendirme (Mimari
- Statik
- Mekanik
- Elektrik) Mağaza
- Ofis tasarım ve uygulama Konut iç mekan tasarım ve uygulama Mobilya
- mutfak ve banyo tasarım ve uygulama 3D modelleme Mekanik tesisat uygulamalar (sanayi tesisi ve yapısal uygulama ) Havalandırma
- Isıtma ve soğutma tesisatı sistemleri Elektrik tesisatı ve Aydınlatma Doğaltaş uygulamaları Seramik uygulamaları Alçıpan uygulamaları (duvar
- tavan ve özel tasarımlar) Kompozit Betopan ve Fiberbeton cephe uygulamaları Dış cephe Mantolama ve iç cephe boya uygulamaları Gergi tavan ve Asma tavan uygulamaları
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- Hizmet alanları
- İnşaat Taahhüt ve Mimarlık
- İstanbul
- İstanbul, Türkiye
- Adres
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Çanakkale Cad. Arife Sk. No:6/1
34771 İstanbul, Türkiye
Türkiye
+90-2165947386 www.emirart.com.tr