EmirART İnşaat San. Tic. LTD. ŞTİ.

EmirART İnşaat. Mühendislik ve İnşaat Hizmetleri , Proje yönetimi, Konut ve Ticari yapı uygulamaları , Proje ve Modelleme işleri , Dekorasyon ve Tasarım hizmetleri , Tadilat ve Mimari yenileme işleri , Kat karşılığı inşaat ve Taahhüt Hizmetleri , Kentsel Dönüşüm uygulamaları alanında hizmet vermektedir.