İnsanların ihtiyaçlarına yönelik hizmet ve aydınlatmalar sunan, yaşam kalitelerini arttıran ve kendini sürekli geliştiren BY BUKA TASARIM AYDINLATMA girişimci, yenilikçi ve sorumluluk taşıyan ruhuyla 2015 yılında hayata merhaba dedi.

Standart avizelerin yanı sıra kişiye özel, tasarlanabilir ve profesyonel aydınlatma ürünleri ile hizmete başlayan BY BUKA TASARIM AYDINLATMA, kısa sürede sektörün tercih edilen markalarından biri olmuştur.

BY BUKA TASARIM AYDINLATMA geçen bu kısa süre içinde hem yurt içinde hem de yurt dışında gerçekleştirdiği projeleri ile ''Kişiye Özel Aydınlatma'' konusunda farklılık yaratmıştır.

Tüm ürünleri ''Tasarlanabilir'' olmakla birlikte, standart dekoratif aydınlatma ekipmanları ile hizmetlerine kesintisiz devam etmektedir.