Rita İç Mimarlık

Mekân sahibinin ruhunu yansıtan, konuşan mekânlar üretmek için gerekli tüm tasarım, fonksiyonel, teknolojik alt yapıyı oluşturuyoruz. Dünyada değişen güncel tasarım trendlerini takip ederek, yenilikten asla vazgeçmeden kendimizi tekrarlamadan üretiyoruz projelerimizi.
Yaptığımız her projeye sanatı entegre ediyoruz ve bu amaçla devam edeceğiz...
- Hizmetler
- zel tasarm 3 boyut grselletirme 2 boyut yerletirme 3dsmax ve autocad kullanm
- Hizmet alanları
- İç mimari ve çevre tasarımı
- Özel ve ticari alanlar tasarımı
- Konya
- Adres
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Hükümet meydanı no: 43 Karatay/ Konya
42080 Konya
Türkiye
+90-5076187998 www.ritaicmimarlik.com