현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat
Rita İç Mimarlık
İç Mimarlar Konya
Genel Bakış 2Projeler (2) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (3)
edit edit in admin Değerlendirme iste Yeni proje
Değerlendirme iste Profili düzenle

Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Ofis tasarımı, Rita İç Mimarlık Rita İç Mimarlık Ticari alanlar
    Ofis tasarımı, Rita İç Mimarlık Rita İç Mimarlık Ticari alanlar
    Ofis tasarımı, Rita İç Mimarlık Rita İç Mimarlık Ticari alanlar
    +14
    Ofis tasarımı
    Ofis projesi, Rita İç Mimarlık Rita İç Mimarlık Endüstriyel Sergi Alanları
    Ofis projesi, Rita İç Mimarlık Rita İç Mimarlık Endüstriyel Sergi Alanları
    Ofis projesi, Rita İç Mimarlık Rita İç Mimarlık Endüstriyel Sergi Alanları
    +7
    Ofis projesi

    Mekân sahibinin ruhunu yansıtan, konuşan mekânlar üretmek için gerekli tüm tasarım, fonksiyonel, teknolojik alt yapıyı oluşturuyoruz. Dünyada değişen güncel tasarım trendlerini takip ederek, yenilikten asla vazgeçmeden kendimizi tekrarlamadan üretiyoruz projelerimizi. 

    Yaptığımız her projeye sanatı entegre ediyoruz ve bu amaçla devam edeceğiz...

    Hizmetler
    zel tasarm 3 boyut grselletirme 2 boyut yerletirme 3dsmax ve autocad kullanm
    Hizmet alanları
    • İç mimari ve çevre tasarımı
    • Özel ve ticari alanlar tasarımı​
    • Konya
    Adres
    Hükümet meydanı no: 43 Karatay/ Konya
    42080 Konya
    Türkiye
    +90-5076187998 www.ritaicmimarlik.com

    Değerlendirmeler

    Merve Kolat
    3 yıldan fazla önce
    Yusuf Akman
    neredeyse 4 yıl önce
    Kamil Atasoy
    Mükemmel tasarımlarınız var
    yaklaşık 3 yıl önce
    Tüm 3 değerlendirmelerini göster
      Add SEO element