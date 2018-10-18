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Lotus Mimarlık/Architecture
Mimarlar Mersin
Genel Bakış 15Projeler (15) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (10)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Office in Duhok / Iraq, Lotus Mimarlık/Architecture Lotus Mimarlık/Architecture Ticari alanlar
    Office in Duhok / Iraq, Lotus Mimarlık/Architecture Lotus Mimarlık/Architecture Ticari alanlar
    Office in Duhok / Iraq, Lotus Mimarlık/Architecture Lotus Mimarlık/Architecture Ticari alanlar
    Office in Duhok / Iraq
    Karina İnşaat, Lotus Mimarlık/Architecture Lotus Mimarlık/Architecture Modern Evler
    Karina İnşaat, Lotus Mimarlık/Architecture Lotus Mimarlık/Architecture Modern Evler
    Karina İnşaat
    Kırgısiztan (krygzstan) project, Lotus Mimarlık/Architecture Lotus Mimarlık/Architecture Modern Evler
    Kırgısiztan (krygzstan) project
    İran Bungalov, Lotus Mimarlık/Architecture Lotus Mimarlık/Architecture Modern Evler
    İran Bungalov, Lotus Mimarlık/Architecture Lotus Mimarlık/Architecture Modern Evler
    İran Bungalov
    Kerimoğlu İnşaat, Lotus Mimarlık/Architecture Lotus Mimarlık/Architecture Modern Evler
    Kerimoğlu İnşaat, Lotus Mimarlık/Architecture Lotus Mimarlık/Architecture Modern Evler
    Kerimoğlu İnşaat
    AKY Office Facade Design, Lotus Mimarlık/Architecture Lotus Mimarlık/Architecture Modern Evler
    AKY Office Facade Design, Lotus Mimarlık/Architecture Lotus Mimarlık/Architecture Modern Evler
    AKY Office Facade Design
    Hepsini göster: 15 proje

    Kurulduğu günden bu yana tecrübeli tasarım, üretim ve uygulama kadrosu ile beraber küçük bir mekandan, çok katlı bir yapıya kadar pek çok alanda çalışmalar gerçekleştiren Lotus Mimarlık & Mühendislik; danışmanı olduğu kişi veya kurumlar ile sürekli iletişim halinde olarak, sadece istekleri değil farkında olunmayan ihtiyaçları yenilikçi çözümler ile karşılamayı ilke edinmiş bir tasarım anlayışına sahiptir.Çağımızın teknolojik gelişmelerini yakından takip ederek, yaşamın bir çok alanındaki sorunlara mimari cevaplar arayarak , "natürel" ve "modern" mekan algısı yaratma konusundaki araştırmalarına aralıksız devam etmektedir.

    Mimari ve iç mimari alanda tasarımdan projelendirmeye, üretimden uygulamaya, proje yönetiminden inşaata kadar geniş bir hizmet yelpazesine sahip olan Lotus Mimarlık & Mühendislik, arkasındaki 25 yıllık tecrübenin, genç ve fark yaratmayı hedefleyen bir ekip ile birleşmesi sonucu kurulmuştur. Mimarlık kavramını, uygulama, mekan tasarımı, dekorasyon, proje danışmanlığı ve disiplinler arası çalışma ile bir bütün olarak ele almış; tasarlanan ilk eskizden boyanan son duvara kadar geniş bir hizmet ağı ile çalışmalarına devam etmektedir.

    ENGLISH

    Since its inception, Lotus Architecture & Engineering has been working in many fields from a small space to a multi-storey building with its experienced design, production and application staff. In a continuous communication with the people or institutions it is consulted, it has a design concept that has adopted the principle of meeting the unmet needs with innovative solutions and not only requests but also closely following the technological developments of our age, searching for architectural answers to problems in many areas of life, "Research on creating space perception continues uninterruptedly.
    Lotus Architecture & Engineering, which has a wide range of services ranging from design to project, from design to application, from project management to construction, has been established as a result of the merging of 25 years of experience with a team that aims to create a difference with young people. The concept of architecture, application, space design, decoration, project consultancy and interdisciplinary work as a whole has taken place; designed with a wide service network from the first sketch to the last painted wall.

    Hizmetler
    • Mimari
    • Design
    • facade
    • Architecture
    • concept
    • architect
    • engineering
    • art
    • model
    • Hepsini göster: 9 hizme
    Hizmet alanları
    Mersin
    Şirket ödülleri
    Kyrgyzstan Issyk Kul Complex Project – World 1.st Prize
    Adres
    GMK. bulvarı salih kalkavan apartmanı kat:3 no:5 Yenişehir
    33100 Mersin
    Türkiye
    +90-5055740977 www.lotusmimarlik.com.tr

    Değerlendirmeler

    arcity abdullah
    Tasarım ve yaratıcılıkta tek geçeceğim bir firma 👍
    4 ay önce
    Murat KARAKUŞ
    Mersin'de tereddüt etmeden gideceğiz tek mimarlık ofisi. Başarılarınız daim olsun...🙏🙏🙏
    4 ay önce
    Birsen Sedef
    Ekip olarak profesyonel, işinde oldukça özverili ve başarılı bir şirket.Biz çok memnun kaldık.Herkese tavsiye ederim.
    4 ay önce
    Tüm 10 değerlendirmelerini göster
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