KARE ARTI İÇMİMARLIK

KARE I ARTI KURULDUĞU 2002 YILINDAN GÜNÜMÜZE UZANAN ZAMAN DİLİMİNDE KONUSUNDA EĞİTİMLİ VE UZMANLAŞMIŞ TEKNİK KADROLARI İLE KULLANICILARA İHTİYAÇ DUYDUKLARI İŞLEVSEL,ŞEKİLSEL,EKONOMİK VE ESTETİK DEĞERLER ÇERÇEVESİNDE EN UYGUN ÇÖZÜMLERİ SUNMAKTADIR
KULLANICILARIN MEKANLARDAKİ YAŞAM STANDARTLARINI VE KONFORLARINI YİNE KULLANICILARIN SAHİP OLDUKLARI DEĞERLER VE ÖZELLİKLERİ TEMEL ALARAK YUKARILARA ÇIKARMAYI HEDEFLEYEN KARE I ARTI PROJELERİNİ ESAS OLANIN MÜŞTERİNİN MEMNUNİYETİ OLDUĞU GERÇEĞİNDEN YOLA ÇIKARAK TASARLAR KARE I ARTI MEKANLARIN TASARIM SÜRECİNDEKİ KONSEPT ,ETÜT,PLANLAMA VE UYGULAMALARIN BİTİMİNDEKİ TÜM KADEMELERDE BU SÜRECİ GERÇEKLEŞTİREN EKİP İÇİNDE YER ALARAK TASARIMLARIN DOĞRU VE ZAMANINDA TESLİM EDİLMESİNİ SAĞLAR MEKANLARIN MİMARİ SORUNLARINI VE İHTİYAÇLARINI , İŞLEVSEL,KULLANIŞLI VE AYNI ZAMANDA EKONOMİK OLABİLMESİNE İLİŞKİN DONELERİ SAPTAYARAK ,ARAŞTIRARAK ,BİLGİ VE TECRÜBESİYLE YAPTIĞI TASARIMLARLA ÇÖZER KARE I ARTI TASARIM KABİLİYETİ OLAN,UYGULAMA DENETİMİ YAPABİLEN,ESTETİK KAYGILARI OLAN,YAPI SİSTEMLERİ KONULARINDA TECRÜBELİ VE BİLGİLİ,SORUMLULUĞUNUN BİLİNCİNDE VE ETİK KURALLARA UYAN,MALZEME KONUSUNDA BİLGİLİ VE MEKANLARA İLİŞKİN SUNUMLARI YAPMAK ÜZERE AKADEMİK EĞİTİM ALMIŞ VE BUNLARI BİLGİ VE TECRÜBE İLE ŞEKİLLENDİREN EKİPLERLE ÇALIŞIR. FAALİYETLERİNİ OFİS,MAĞAZA VE EV OLARAK 3 ANA BAŞLIK ALTINDA TOPLAYAN KARE I ARTI MİMARİDE SÖZ SAHİBİ OFİS EKİPMANLARI VE TASARIM MARKALARININ BAYİLİKLERİNİ ALARAK VE BÖYLECE TASARIMDAKİ HAREKET KABİLİYETİNİ DAHADA GÜÇLENDİREREK PROJELENDİRMEDEN UYGULAMAYA GİDEN TÜM ADIMLARDA MÜŞTERİLERİNE TEK NOKTADAN HİZMET VERMEKTEDİR. DEVAMLI VE KALİFİYE KİŞİLERDEN OLUŞAN TEKNİK EKİPLERİ İLE HER TÜRLÜ DETAY ÇÖZÜMÜNÜ MÜŞTERİNİN KULLANIM RAHATLIĞI TEMELİNDE ÜSTLENEN KARE I ARTI SONRASINDADA MÜŞTERİLERİNE GEREKLİ TEKNİK DESTEĞİNİ VERMEKTEDİR. İÇMİMARLIK EĞİTİMİ VE DİSİPLİNİ ALMIŞ KURUCULARI ,ÇALIŞANLARI VE ÇÖZÜM ORTAKLARI İLE MÜŞTERİLERİNE VE KENDİNE YAKIŞAN BİR HİZMET ANLAYIŞI İÇERİSİNDE OLAN KARE ARTI YILLARCA BU ANLAYIŞLA YOLUNA DEVAM ETMEKTEDİR. DOĞRU KARARLAR HAYATINIZA ARTI DEĞERLER KATAR
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