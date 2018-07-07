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Çalık Konsept Mimarlık
Mimarlar Adana
Genel Bakış 20Projeler (20) 1Yeni Fikirler (1)
Değerlendirmeler (5)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Adana Reşatbey Mahallesi'nde daire yenileme, Çalık Konsept Mimarlık Çalık Konsept Mimarlık Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon Beyaz
    Adana Reşatbey Mahallesi'nde daire yenileme, Çalık Konsept Mimarlık Çalık Konsept Mimarlık Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
    Adana Reşatbey Mahallesi'nde daire yenileme, Çalık Konsept Mimarlık Çalık Konsept Mimarlık MutfakMutfak Tezgâhları Beyaz
    +4
    Adana Reşatbey Mahallesi'nde daire yenileme
    Osmaniye Hasanbeyli'de Dağ Evleri, Çalık Konsept Mimarlık Çalık Konsept Mimarlık Villa
    Osmaniye Hasanbeyli'de Dağ Evleri, Çalık Konsept Mimarlık Çalık Konsept Mimarlık Villa Kahverengi
    Osmaniye Hasanbeyli'de Dağ Evleri, Çalık Konsept Mimarlık Çalık Konsept Mimarlık Villa
    +7
    Osmaniye Hasanbeyli'de Dağ Evleri
    Formina Banyo, Çalık Konsept Mimarlık Çalık Konsept Mimarlık BanyoKüvet & Duşlar Ahşap Ahşap rengi
    Formina Banyo, Çalık Konsept Mimarlık Çalık Konsept Mimarlık BanyoKüvet & Duşlar Beyaz
    Formina Banyo, Çalık Konsept Mimarlık Çalık Konsept Mimarlık SpaHavuz & Spa Aksamları Ahşap rengi
    +12
    Formina Banyo
    Falez Çelik Kapı, Çalık Konsept Mimarlık Çalık Konsept Mimarlık Pencere & KapılarKapılar Ahşap Ahşap rengi
    Falez Çelik Kapı, Çalık Konsept Mimarlık Çalık Konsept Mimarlık Pencere & KapılarKapılar Taş
    Falez Çelik Kapı, Çalık Konsept Mimarlık Çalık Konsept Mimarlık Pencere & KapılarKapılar Cam Bej
    +11
    Falez Çelik Kapı
    Adana Seyhan'da Daire Yenilemesi ve Uygulaması, Çalık Konsept Mimarlık Çalık Konsept Mimarlık İç Dekorasyon Siyah
    Adana Seyhan'da Daire Yenilemesi ve Uygulaması, Çalık Konsept Mimarlık Çalık Konsept Mimarlık Oturma OdasıTV Dolabı & Mobilyaları Siyah
    Adana Seyhan'da Daire Yenilemesi ve Uygulaması, Çalık Konsept Mimarlık Çalık Konsept Mimarlık MutfakMutfak Tezgâhları Siyah
    +6
    Adana Seyhan'da Daire Yenilemesi ve Uygulaması
    Doğan İnşaat Örnek Daire Tasarımı, Çalık Konsept Mimarlık Çalık Konsept Mimarlık MutfakDolap & Raflar
    Doğan İnşaat Örnek Daire Tasarımı, Çalık Konsept Mimarlık Çalık Konsept Mimarlık İç Dekorasyon
    Doğan İnşaat Örnek Daire Tasarımı, Çalık Konsept Mimarlık Çalık Konsept Mimarlık Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
    +2
    Doğan İnşaat Örnek Daire Tasarımı
    Hepsini göster: 20 proje

    Çalık Konsept, 1973 yılından bugüne gelen tecrübesini yeni açılan mağazasında da sizlerle buluşturmaya devam ediyor. Sadece mimarlık değil, iç mimarlık ve tasarım konusunda da hizmet veren Çalık Konsept, 2010'dan bu yana onlarca projede imzası bulunan Serhat Çalık Mimarlık ile beraber konusunda uzman mimarlar ile satış ve pazarlamadan oluşan ekibi ile çalışıyor.

    Neler Yapıyoruz?

    • Mimari Proje: Konut, ticari, rezidans, plaza, fabrika binası ve karma fonksiyonlu binalar ile otel, eğitim, spor vb. yapıların proje üretimi, belediye vb. ilgili kurumlardan ruhsat alınması ve inşaat sürecindeki detaylara kadar takibini yapmaktayız.
    • İç Mimari ve Dekorasyon: İster evinizin küçük bir köşesi olsun, ister baştan yaratacağınız bir mekan. İhtiyacınıza ve zevkinize uygun mekanları mimar zevki ile tasarlıyoruz ve sizin kullanımınıza teslim ediyoruz. Hayalinizi anlatmanız yeterli.
    • Çelik Kapı ve Yangın Kapısı
    • Kış Bahçesi ve Cam Balkon Sistemleri
    • Jakuzi, Ev Sauna ve Banyo Sistemleri
    • Duvar Kağıdı
    • Parke Çeşitleri


    Tasarım ve uygulama konusunda birçok başarılı projeyi hayata geçirmiş olan Çalık Konsept, öncelikli hedefi olan müşteri memnuniyetini sağlamak için azimle ve zevkle çalışmaya devam ediyor.

    Hizmetler
    • Mimarlık
    • İç Mimarlık
    • Dekorasyon
    • Tadilat
    • Proje
    • Banyo
    • Cam Balkon
    • Çelik Kapı
    • Yangın Kapısı
    • Duvar Kağıdı
    • Tasarım
    • Parke
    • 3D Görselleştirme
    • Hepsini göster: 13 hizme
    Hizmet alanları
    • Adana
    • Mersin
    • Osmaniye
    • Antakya
    • Gaziantep
    Şirket ödülleri
    Küçükçekmece İlçesi Kent Merkezi Ulusal Kentsel Tasarım Proje Yarışması – Mansiyon Ödülü
    Adres
    Gürselpaşa Mah. Aliya İzzet Begoviç Bul. No: 24/D
    01200 Adana
    Türkiye
    +90-3224536046 www.calikkonsept.com

    Değerlendirmeler

    Semih ERTAŞ Semih ERTAŞ
    Tasarımları kadar uygulama kısmında da başarılı bir firma.
    2 yıldan fazla önce
    Düzenle
    Burak Şahin Burak Şahin
    Serhat beye işini titizlikle yaptığı ve ilgilendiği için teşekkürü borç bilirim.
    2 yıldan fazla önce
    Düzenle
    alapmert
    Evimde güvenlik sorunu yaşamaya başlamıştım. Çelik kapı taktırmaya karar verdim. Önceliğim güvenlik olduğu için her kapıya da güvenemezdim. Araştırmalarım sonucu Çalık konsepti buldum. Oradaki satış görevlilerin önerileriyle aldığım kapıdan memnun kaldım. Yüksek güvenlikli olması beni rahat ettirirken, kapının görünüşü de umduğumdan güzeldi. Teslim süreleri ve işçilikleri de gayet tatmin edici diyebilirim.
    2 yıldan fazla önce
    Proje tarihi: Temmuz 2019
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