Çalık Konsept Mimarlık

Çalık Konsept, 1973 yılından bugüne gelen tecrübesini yeni açılan mağazasında da sizlerle buluşturmaya devam ediyor. Sadece mimarlık değil, iç mimarlık ve tasarım konusunda da hizmet veren Çalık Konsept, 2010'dan bu yana onlarca projede imzası bulunan Serhat Çalık Mimarlık ile beraber konusunda uzman mimarlar ile satış ve pazarlamadan oluşan ekibi ile çalışıyor.

Neler Yapıyoruz?

Mimari Proje: Konut, ticari, rezidans, plaza, fabrika binası ve karma fonksiyonlu binalar ile otel, eğitim, spor vb. yapıların proje üretimi, belediye vb. ilgili kurumlardan ruhsat alınması ve inşaat sürecindeki detaylara kadar takibini yapmaktayız.

Konut, ticari, rezidans, plaza, fabrika binası ve karma fonksiyonlu binalar ile otel, eğitim, spor vb. yapıların proje üretimi, belediye vb. ilgili kurumlardan ruhsat alınması ve inşaat sürecindeki detaylara kadar takibini yapmaktayız. İç Mimari ve Dekorasyon: İster evinizin küçük bir köşesi olsun, ister baştan yaratacağınız bir mekan. İhtiyacınıza ve zevkinize uygun mekanları mimar zevki ile tasarlıyoruz ve sizin kullanımınıza teslim ediyoruz. Hayalinizi anlatmanız yeterli.

İster evinizin küçük bir köşesi olsun, ister baştan yaratacağınız bir mekan. İhtiyacınıza ve zevkinize uygun mekanları mimar zevki ile tasarlıyoruz ve sizin kullanımınıza teslim ediyoruz. Hayalinizi anlatmanız yeterli. Çelik Kapı ve Yangın Kapısı

Kış Bahçesi ve Cam Balkon Sistemleri

Jakuzi, Ev Sauna ve Banyo Sistemleri

Duvar Kağıdı

Parke Çeşitleri





Tasarım ve uygulama konusunda birçok başarılı projeyi hayata geçirmiş olan Çalık Konsept, öncelikli hedefi olan müşteri memnuniyetini sağlamak için azimle ve zevkle çalışmaya devam ediyor.