AHŞABIN RUHU

Ürünlerimiz sadece eski ağaç ve eski ahşap kullanılarak tasarlandığı için, işletmemiz ağaç kesimine sebebiyet vermemektedir. Sadece el oyması tekniği kullanılarak oyma işlemi gerçekleştirmekteyiz. Ürünlerimizi sehpa, masa, yatak başlığı, kapı, dolap, dolap kapağı vs. çeşitli alanlarda dekorasyon için kullanabilirsiniz.