AHŞABIN RUHU

Ürünlerimiz sadece eski ağaç ve eski ahşap kullanılarak tasarlandığı için, işletmemiz ağaç kesimine sebebiyet vermemektedir. Sadece el oyması tekniği kullanılarak oyma işlemi gerçekleştirmekteyiz. Ürünlerimizi sehpa, masa, yatak başlığı, kapı, dolap, dolap kapağı vs. çeşitli alanlarda dekorasyon için kullanabilirsiniz.
- Hizmetler
- sehpa
- yatak başlığı
- masa
- dekor
- kapı
- dolap kapağı
- dolap
- raf
- vitrin
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- Hizmet alanları
- Manisa
- Adres
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32 sokak no 52 bakır mahallesi/ kırkağaç
45700 Manisa
Türkiye
+90-5077981236 www.instagram.com/ahsabin.ruhu/?hl=tr