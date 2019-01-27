RIZVANOĞLU MİMARLİK MÜHENDİSLİK İNŞAAT A.Ş

2014 Yılında kurulan firmamız hem projelendirme hem de uygulama alanında birçok projeye imza atmıştır. Tecrübeli kadromuzla maksimum verimlilikte projeler geliştirmeye devam etmekteyiz.
- Hizmetler
- mimari proje hizmeti
- iç mimari proje hizmeti
- üç boyutlu görselleştirme
- proje uygulama hizmeti
- proje danışmanlık hizmeti
- Hizmet alanları
- mimarlık
- iç mimarlık
- proje uygulama
- danışmanlık hizmeti
- BURSA
- Adres
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23 NİSAN MAHALLESİ YUNUSEMRE CADDESİ NO:9A/A NİLÜFER
16130 Bursa
Türkiye
+90-5077496239 www.rizvanoglumimarlik.com