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Arc &amp; Art İnterior Architecture
İç Mimarlar Samsun
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Değerlendirmeler (9)
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    •    Arc&Art  için bir mekanı tasarlamak demek; her yönüyle rahat kullanılabilecek, görsel tasarımıyla olduğu kadar fonksiyonel yönleriyle de hayranlık uyandıran yaratıcı fikirlerin, kişiye özel olarak birleştirilmesi demektir.

       Arc&Art  detaycılığı;  Yapı tasarlamanın sınırlı bir alanda, sınırsız bir keyif yaratmak olduğuna inanırız.Bu sebeple, yerleşim planı aşamasından itibaren görsel şıklığa değer katan sıra dışı detayları kovalarız. Bir masanın ayağından, bir duvarın kaplamasına, bir aydınlatma tasarımından, armatürlerin seçimine kadar, kullanılacak olan her üründe ki arayıştır bu.

       Arc&Art için tasarım süreci; müşterilerimizin isteklerini, ihtiyaçlarını ve alışkanlıklarını dikkatle dinler, en küçük detayları bile dikkatle not alırız, tasarım çalışmalarına bu notların doğrultusunda, verdiğimiz teslim tarihini unutmadan odaklanırız.

       Arc&Art, gerçekleştirmekte olduğu projelerin kalite sorumluluğunu, tasarım aşaması sonrasındaki imalatlar ve montajlar için görevlendirdiği kişi, kurum ya da kuruluşlara devretmez, teslimat aşamasının tamamlanmasına kadar “her aşamada kusursuzluk” standartları gereğince imalat, nakliye ve montaj sürecindeki tüm aşamaları, kesintisiz olarak takip eder.

    Hizmetler
    • Proje tasarım
    • 3D Görselleştirme
    • Render
    • Danışmanlık
    • Konsept Proje
    • Maliyet Hesabı
    • Rölöve
    • Yerleşim Planı
    • Hepsini göster: 8 hizme
    Hizmet alanları
    • Daire
    • Cafe
    • Restaurant
    • Otel
    • Okul
    • Ofis v.b
    • Türkiye
    Adres
    Kılıçdede Mah. Saadet Cad. No:175 / 2 İlkadım
    55030 Samsun
    Türkiye
    +90-5425285031 www.arcarticmimarlik.com

    Değerlendirmeler

    Fatih Türkmen
    1 ay önce hayal ettiğimiz 56 lar bebek mağazamızın bugün anahtarını teslim aldık. Hızlı, özveri, tasarım ve kalite isteyenlere özellikle öneriyorum.
    7 ay önce
    Can Muzaffer
    8 ay önce
    ufuk utku ilmez
    4 yıl önce alınan iş hâlâ tamamlanmadı
    9 ay önce
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