Büyük bir aşkla kurulan Endüstriyelim; tasarımcı bir ekip tarafından hayata geçirilmiş, yoluna herkesin evinde "endüstriyelim" izi bırakma hayaliyle devam etmektedir.

Ekip olarak; kendi minimalist tasarımlarımızın yanında masif ağaç ile metalin birlikteliğini de ürünlerimize yansıtmaya çalışmaktayız. Ürün yelpazemiz içerisinde antika ürünlerden, endüstriyel mobilyalar, endüstriyel aydınlatmalar, antika / vintage ürün restorasyonu yer almaktadır.