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Endüstriyelim
Mobilya & Aksesuarlar Istanbul
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    Büyük bir aşkla kurulan Endüstriyelim; tasarımcı bir ekip tarafından hayata geçirilmiş, yoluna herkesin evinde "endüstriyelim" izi bırakma hayaliyle devam etmektedir.

    Ekip olarak; kendi minimalist tasarımlarımızın yanında masif ağaç ile metalin birlikteliğini de ürünlerimize yansıtmaya çalışmaktayız. Ürün yelpazemiz içerisinde antika ürünlerden, endüstriyel mobilyalar, endüstriyel aydınlatmalar, antika / vintage ürün restorasyonu yer almaktadır.

    Hizmet alanları
    istanbul
    Adres
    34840 Istanbul
    Türkiye
    +90-5333845851 www.endustriyelim.com
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