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Haustell Mİmarlık İnşaat San Tic AŞ
Mimarlar Ankara
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Değerlendirmeler (1)
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    2016 yılında kurulan Haustell Mimarlık; yaratıcılık ile bilgiyi, realizm ile hayal gücünü, fonksiyon ile farklı yaşam biçimlerini  yorumlayarak ele aldığı mimari ve iç mimari projelerle birlikte, ürün tasarımları geliştiren bir tasarım ve uygulama ofisidir.

    Bugün, mimari, iç mimari, tasarım, satın alma ve inşaat departmanlarıyla geniş bir ekip olan Haustell Mimarlık’ın Ankara ve Kayseri ofisleri de, yurt genelindeki ve yurt dışındaki projelerde çalışmalarına devam etmektedir. Haustell Mimarlık’ın tasarım anlayışı; modern mimari terminolojisinin başlıca prensiplerinden ilham alır. Bu anlayış, deneysel yaklaşımıyla kendini sürekli olarak  geliştirerek çağdaş bir dilde ilerici tasarım çözümleri üzerinde yoğunlaşır. Mimarı altyapıyla geliştirdikleri ve malzemenin ifadesini ortaya koydukları farklı ölçekli mekan tasarımlarında keşfedilmemiş yaşam tecrübeleri sunmaktadır. Haustell Mimarlık, büyük ve küçük ölçekli birçok projeye imza atmış olup; konut, ofis, kafe-restoran, otel, showroom, eğitim yapıları, üretim tesisleri ve ticari yapılar üzerinde çalışmaya devam etmektedir.

    Hizmetler
    Mimarlık l İç Mimarlık l İnşaat l Proje Yönetimi
    Hizmet alanları
    Kayseri ve Ankara
    Adres
    Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 274. Sokak 1A/82 Wings Ankara 11. Kat 82 Numara Yenimahalle- Ankara
    38040 Ankara
    Türkiye
    +90-3122211297 www.haustellmimarlik.com

    Değerlendirmeler

    KUL- -VI
    yaklaşık 3 yıl önce
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