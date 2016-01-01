Haustell Mİmarlık İnşaat San Tic AŞ

2016 yılında kurulan Haustell Mimarlık; yaratıcılık ile bilgiyi, realizm ile hayal gücünü, fonksiyon ile farklı yaşam biçimlerini yorumlayarak ele aldığı mimari ve iç mimari projelerle birlikte, ürün tasarımları geliştiren bir tasarım ve uygulama ofisidir.

Bugün, mimari, iç mimari, tasarım, satın alma ve inşaat departmanlarıyla geniş bir ekip olan Haustell Mimarlık’ın Ankara ve Kayseri ofisleri de, yurt genelindeki ve yurt dışındaki projelerde çalışmalarına devam etmektedir. Haustell Mimarlık’ın tasarım anlayışı; modern mimari terminolojisinin başlıca prensiplerinden ilham alır. Bu anlayış, deneysel yaklaşımıyla kendini sürekli olarak geliştirerek çağdaş bir dilde ilerici tasarım çözümleri üzerinde yoğunlaşır. Mimarı altyapıyla geliştirdikleri ve malzemenin ifadesini ortaya koydukları farklı ölçekli mekan tasarımlarında keşfedilmemiş yaşam tecrübeleri sunmaktadır. Haustell Mimarlık, büyük ve küçük ölçekli birçok projeye imza atmış olup; konut, ofis, kafe-restoran, otel, showroom, eğitim yapıları, üretim tesisleri ve ticari yapılar üzerinde çalışmaya devam etmektedir.