KW KARSIYAKA EVET PROJE GELİŞTİRME

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    • İZMİRDEKİ LÜKS KONUT, OTEL ,AVM,TOPLU KONUT ,PROJE GELİŞTİRME ,SATIŞ,PAZARLAMA  ARSA ,ARAZİ YATIRIM UZMANLIĞINDA SWOT CALIŞMASI İLE MÜKEMMEL BİR DENEYİM YAŞAMAK İSTERSENİZ BENİ ARAYIN.

    Hizmet alanları
    • TİCARİ -LÜKS KONUT-AVM-ARAZİ GELİSTİRME SATIŞ PAZARLAMA PROFESYÖNEL YATIRIM DANIŞMANLIĞI
    • İZMİR
    Şirket ödülleri
    • FOLKART NARLIDERE FİYATLANDIRMA SATIŞ EKİP YÖNETİMİ 2007-2010;
    • NLATİS NARLIDERE PROJE GELİŞTİRME SATIŞ PAZARLAMA FİYATLANDIRMA 2013 ARALIK-2015 NİSAN
    Adres
    KARSIYAKA BORNOVA NARLIDERE BALÇOVA KONAK
    35000 İzmir
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