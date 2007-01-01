KW KARSIYAKA EVET PROJE GELİŞTİRME

İZMİRDEKİ LÜKS KONUT, OTEL ,AVM,TOPLU KONUT ,PROJE GELİŞTİRME ,SATIŞ,PAZARLAMA ARSA ,ARAZİ YATIRIM UZMANLIĞINDA SWOT CALIŞMASI İLE MÜKEMMEL BİR DENEYİM YAŞAMAK İSTERSENİZ BENİ ARAYIN.
- Hizmet alanları
- TİCARİ -LÜKS KONUT-AVM-ARAZİ GELİSTİRME SATIŞ PAZARLAMA PROFESYÖNEL YATIRIM DANIŞMANLIĞI
- İZMİR
- Şirket ödülleri
- FOLKART NARLIDERE FİYATLANDIRMA SATIŞ EKİP YÖNETİMİ 2007-2010;
- NLATİS NARLIDERE PROJE GELİŞTİRME SATIŞ PAZARLAMA FİYATLANDIRMA 2013 ARALIK-2015 NİSAN
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KARSIYAKA BORNOVA NARLIDERE BALÇOVA KONAK
35000 İzmir
Türkiye
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