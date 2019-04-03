ELTA VR SOLUTIONS

VR ELTA gayrimenkul teknolojilerine odaklanmış bir yazılım firmasıdır. Amacımız mimaride VR (Sanal Gerçeklik) ve AR (Artırılmış Gerçeklik) teknolojilerini kullanarak gayrimenkul satış süreçlerini güçlendirmek. ELTA Uygulaması sayesinde hazırladığımız sanal turları web sitenizden, tüm akıllı cihazlardan ve VR/AR başlıklarından ulaşabilirsiniz.
İster arsa halindeki projenizi sanal ortamda 3D modelleyelim isterseniz de bitmiş projenizi 3D çekim yaparak sanal ortama taşıyalım. Elta ile gayrimenkul pazarlamanızı digital ortama taşıyın yer, zaman ve lokasyondan bagımsız olun...
Bazı referanslarımız:
Proje İsmi: G-Hub Sefaköy Firma: Maryapı Tür: 3D Modelleme Sanal Tur: https://app.anyvision.com/viewer?o=ZZxBEJ2XBB49
Proje İsmi: Seba Suites Firma: Seba İnşaat Tür: 3D Modelleme Sanal Tur: https://app.anyvision.com/viewer?o=DErg4PEklXzy
Proje İsmi: GS Workinton Firma: Workinton Tür: 3D Çekim Sanal Tur: https://app.anyvision.com/viewer?o=W0gqL5BNZzO0
ELTA Uygulama - Apple Store : https://itunes.apple.com/us/app/elta/id1387842312?...
ELTA Uygulama - Play Store : https://play.google.com/store/apps/details?id=com....
- Hizmetler
- VR/AR UYGULAMALARI
- MİMARİ SANAL GERÇEKLİK
- MİMARİ PANORAMİK RENDER
- 2D-3D PLAN
- Hizmet alanları
- İstanbul Türkiye ve Yurtdışı
- Adres
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Maslak Mah. Ahi Evran Cd. No:6 D:3, 34398 Sarıyer/İstanbul
34398 İstanbul
Türkiye
+90-5416081652 www.vrelta.com