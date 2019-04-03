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ELTA VR SOLUTIONS
3D Görselleştirme İstanbul
Genel Bakış 11Projeler (11) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • Le Chic Bodrum, ELTA VR SOLUTIONS ELTA VR SOLUTIONS
    Le Chic Bodrum, ELTA VR SOLUTIONS ELTA VR SOLUTIONS
    Le Chic Bodrum, ELTA VR SOLUTIONS ELTA VR SOLUTIONS
    +2
    Le Chic Bodrum
    Seba Flats, ELTA VR SOLUTIONS ELTA VR SOLUTIONS
    Seba Flats, ELTA VR SOLUTIONS ELTA VR SOLUTIONS
    Seba Flats, ELTA VR SOLUTIONS ELTA VR SOLUTIONS
    +8
    Seba Flats
    Mar Yapı G-Hub, ELTA VR SOLUTIONS ELTA VR SOLUTIONS
    Mar Yapı G-Hub, ELTA VR SOLUTIONS ELTA VR SOLUTIONS
    Mar Yapı G-Hub, ELTA VR SOLUTIONS ELTA VR SOLUTIONS
    +1
    Mar Yapı G-Hub
    Knauf Insulation, ELTA VR SOLUTIONS ELTA VR SOLUTIONS
    Knauf Insulation, ELTA VR SOLUTIONS ELTA VR SOLUTIONS
    Knauf Insulation, ELTA VR SOLUTIONS ELTA VR SOLUTIONS
    Knauf Insulation
    Sauna Dekor, ELTA VR SOLUTIONS ELTA VR SOLUTIONS
    Sauna Dekor, ELTA VR SOLUTIONS ELTA VR SOLUTIONS
    Sauna Dekor, ELTA VR SOLUTIONS ELTA VR SOLUTIONS
    +1
    Sauna Dekor
    Seba Suites, ELTA VR SOLUTIONS ELTA VR SOLUTIONS Modern Evler Ahşap rengi
    Seba Suites, ELTA VR SOLUTIONS ELTA VR SOLUTIONS Modern Evler
    Seba Suites, ELTA VR SOLUTIONS ELTA VR SOLUTIONS Modern Mutfak Ahşap Ahşap rengi
    +3
    Seba Suites
    Hepsini göster: 11 proje

    VR ELTA gayrimenkul teknolojilerine odaklanmış bir yazılım firmasıdır. Amacımız mimaride VR (Sanal Gerçeklik) ve AR (Artırılmış Gerçeklik) teknolojilerini kullanarak gayrimenkul satış süreçlerini güçlendirmek. ELTA  Uygulaması sayesinde hazırladığımız sanal turları web sitenizden, tüm akıllı cihazlardan ve VR/AR başlıklarından ulaşabilirsiniz.

    İster arsa halindeki projenizi sanal ortamda 3D modelleyelim isterseniz de bitmiş projenizi 3D çekim yaparak sanal ortama taşıyalım. Elta ile gayrimenkul pazarlamanızı digital ortama taşıyın yer, zaman ve lokasyondan bagımsız olun...

    Bazı referanslarımız:

          Proje İsmi: G-Hub Sefaköy    Firma: Maryapı                                  Tür: 3D Modelleme                                     Sanal Tur: https://app.anyvision.com/viewer?o=ZZxBEJ2XBB49

          Proje İsmi: Seba Suites          Firma: Seba İnşaat                            Tür: 3D Modelleme                                    Sanal Tur: https://app.anyvision.com/viewer?o=DErg4PEklXzy

          Proje İsmi: GS Workinton      Firma: Workinton                              Tür: 3D Çekim                                            Sanal Tur: https://app.anyvision.com/viewer?o=W0gqL5BNZzO0

    ELTA Uygulama - Apple Store : https://itunes.apple.com/us/app/elta/id1387842312?...

    ELTA Uygulama -  Play Store  : https://play.google.com/store/apps/details?id=com....

    Hizmetler
    • VR/AR UYGULAMALARI
    • MİMARİ SANAL GERÇEKLİK
    • MİMARİ PANORAMİK RENDER
    • 2D-3D PLAN
    Hizmet alanları
    İstanbul Türkiye ve Yurtdışı
    Adres
    Maslak Mah. Ahi Evran Cd. No:6 D:3, 34398 Sarıyer/İstanbul
    34398 İstanbul
    Türkiye
    +90-5416081652 www.vrelta.com
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