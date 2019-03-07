Türkiye'de aydınlatma sektörünün yenilikçi yüzü olan Hegza Aydınlatma, kaliteli ürünleri ve projeleriyle ülkenin önde gelen firmaları arasında yer almakta ve aydınlatma sektöründe lider olma vizyonuyla hareket etmektedir. Hegza Aydınlatma, bünyesinde bulunan mühendis ve teknisyen kadrosu ile hizmet verdiği müşterilerine; yüksek marka kalitesi ve üstün teknoloji ürünleri sunmaktadır. Hegza Aydınlatma, tüm bu birikim ve hizmetlerinin ürünü olarak, dünya çapındaki gelişmelere hızla uyum sağlayarak bölgesindeki değişimin öncüleri arasında yer almaktadır.