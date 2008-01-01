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kibrID MATERIAL
İnşaat Malzemeleri İstanbul
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    Görsel ve teknik özellikleri ile uluslararası alanda dikkat çekmiş ve kendini kabul ettirmiş birçok markanın 2008 yılından bu yana Türkiye temsilciliğini yapan ithalat firmasıdır.

    Porselen ve seramik ürünler;  zemin, duvar ve tavan kaplama ürünleri, 3 boyutlu beton karolar, 3 boyutlu olarak işlenmiş doğal taşlar, doğal kavisli lamine & masif parke ve dış mekan deckler, özel baskı duvar kağıtları, 3 boyutlu ve akustik özelliklere sahip duvar kaplamaları konusunda uzmanlaşmış olan markalarımızın yanı sıra daha farklı bir çok ürün grubunda çözüm ortaklarımızla birlikte hizmet vermekteyiz.

    Hizmet alanları
    İstanbul
    Adres
    34394 İstanbul
    Türkiye
    +90-2123472505 www.kibrid.com
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