kibrID MATERIAL

Görsel ve teknik özellikleri ile uluslararası alanda dikkat çekmiş ve kendini kabul ettirmiş birçok markanın 2008 yılından bu yana Türkiye temsilciliğini yapan ithalat firmasıdır.

Porselen ve seramik ürünler; zemin, duvar ve tavan kaplama ürünleri, 3 boyutlu beton karolar, 3 boyutlu olarak işlenmiş doğal taşlar, doğal kavisli lamine & masif parke ve dış mekan deckler, özel baskı duvar kağıtları, 3 boyutlu ve akustik özelliklere sahip duvar kaplamaları konusunda uzmanlaşmış olan markalarımızın yanı sıra daha farklı bir çok ürün grubunda çözüm ortaklarımızla birlikte hizmet vermekteyiz.