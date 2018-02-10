İzmir Şömine Ltd Şti.

1980 yılından beri yapı sektörünün değişik alanlarında faaliyet gösteren firmamız, 1995 yılında piyasa şartlarının ve teknolojik gerçeklerin ışığında, uzmanlaşma ihtiyacı duyarak sahip olduğu deneyim ve altyapısını şömine alanında nitelikli ürünler olarak müşterilerinin beğenisine sunmuştur.



O günden bugüne sektöründeki her türlü teknolojik gelişmeyi eşzamanlı olarak ürünlerine yansıtan firmamız, kaliteli imalat ve zamanında montaj düsturunu ilke edinmiş olmasınin etkisiyle düzenli bir büyüme göstermiştir.

Bugün bu ilkeler ışığında iç piyasada edindiği saygın yeri ile kurumsallaşmaya dogru giden firmamız, iç piyasada oldugu gibi dış piyasada da aynı yeri edinmenin gayreti içindedir.