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İzmir Şömine Ltd Şti.
Şömineler İzmir
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Değerlendirmeler (11)
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    1980 yılından beri yapı sektörünün değişik alanlarında faaliyet gösteren firmamız, 1995 yılında piyasa şartlarının ve teknolojik gerçeklerin ışığında, uzmanlaşma ihtiyacı duyarak sahip olduğu deneyim ve altyapısını şömine alanında nitelikli ürünler olarak müşterilerinin beğenisine sunmuştur.

    O günden bugüne sektöründeki her türlü teknolojik gelişmeyi eşzamanlı olarak ürünlerine yansıtan firmamız, kaliteli imalat ve zamanında montaj düsturunu ilke edinmiş olmasınin etkisiyle düzenli bir büyüme göstermiştir.

    Bugün bu ilkeler ışığında iç piyasada edindiği saygın yeri ile kurumsallaşmaya dogru giden firmamız, iç piyasada oldugu gibi dış piyasada da aynı yeri edinmenin gayreti içindedir.

    Hizmetler
    • Şömine imalatı
    • Barbeküler
    • şömine sobalar
    • elektrikli şömine
    • kaloriferli şömineler
    • şömine aksesuarları
    Hizmet alanları
    Şömineye Dair Herşey ve İZMİR
    Adres
    Maraşal fevzi çakmak caddesi No:685
    35430 İzmir
    Türkiye
    +90-5550493535 www.izmirsomine.com

    Değerlendirmeler

    H.Hüseyin Damar
    Personel ilgili birçok şömine çeşitleri var.
    7 ay önce
    Yıldıray Zeydan
    İşi düzgün firma olduğuna emin olabilirsiniz...
    9 ay önce
    Tayfun Sönmez
    Şömine seçiminde güzel ve bilgili yönlendirme ve ürün sonrası hizmet kalitesi ve şömine çok güzel..Kaliteli bir şömine,çalışanlar çok iyi..Çok teşekkür İzmir Şömine..Böyle kaliteli bir firmanın İşlerinin bereketli güzel olması dileğiyle..Sağolun varolun İzmir Şömine..Herkese tavsiye ederim..👏👏
    8 ay önce
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