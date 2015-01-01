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KL İÇMİMARLIK A.Ş.
İç Mimarlar Ankara
Genel Bakış 3Projeler (3) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • Park Vadi Evleri, KL İÇMİMARLIK A.Ş. KL İÇMİMARLIK A.Ş. Akdeniz Duvar & Zemin Ahşap rengi
    Park Vadi Evleri, KL İÇMİMARLIK A.Ş. KL İÇMİMARLIK A.Ş. Akdeniz Giyinme Odası Ahşap rengi
    Park Vadi Evleri, KL İÇMİMARLIK A.Ş. KL İÇMİMARLIK A.Ş. Akdeniz Yemek Odası Ahşap rengi
    +1
    Park Vadi Evleri
    Ev Şişli, KL İÇMİMARLIK A.Ş. KL İÇMİMARLIK A.Ş. Eklektik Oturma Odası Ahşap Beyaz
    Ev Şişli, KL İÇMİMARLIK A.Ş. KL İÇMİMARLIK A.Ş. Eklektik Oturma Odası Ahşap Beyaz
    Ev Şişli, KL İÇMİMARLIK A.Ş. KL İÇMİMARLIK A.Ş. Eklektik Oturma Odası Ahşap Beyaz
    +4
    Ev Şişli
    Format Mağzacılık, KL İÇMİMARLIK A.Ş. KL İÇMİMARLIK A.Ş. İç Dekorasyon Ahşap Beyaz
    Format Mağzacılık, KL İÇMİMARLIK A.Ş. KL İÇMİMARLIK A.Ş. Ticari alanlar Ahşap Beyaz
    Format Mağzacılık, KL İÇMİMARLIK A.Ş. KL İÇMİMARLIK A.Ş. İç Dekorasyon Beton Gri
    +1
    Format Mağzacılık

    İçmimarlık alanındaki 15.yılında KL İÇMİMARLIK A.Ş., yurt içi ve yurtdışında 2,5 milyon m² den fazla farklı fonksiyon ve kapsamdaki içmimari projeyi projelendirmiş ve sahada da alt yüklenici kullanmadan uygulamalarını tamamlamıştır.  

    Sahadaki bu tecrübesi ve uygulama alanındaki beceresi birçok üst düzey projede çözüm ortağı olarak yer almasına olanak sağlamıştır. Türkiye’deki referansları arasında; Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Genelkurmay Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Metro Grup (Real, Mediamarkt, Praktiker) başlıcalarıdır.

    Hizmetler
    • Danışmanlık Hizmetleri
    • İçmimari Projelendirme
    • 2 Boyutlu ve 3 Boyutlu Projelendirme
    • Tasarım Hizmetleri
    • Uygulama Hizmetleri
    • İhale Dosyası Hazırlama Hizmetleri
    • Teknik Şartname Hazırlame Hizmetleri
    Hizmet alanları
    İç Mimari Hizmetler ve Ankara
    Adres
    Cinnah Caddesi 32/10 Cankaya
    06590 Ankara
    Türkiye
    +90-3124263676 www.klg.com.tr
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