İçmimarlık alanındaki 15.yılında KL İÇMİMARLIK A.Ş., yurt içi ve yurtdışında 2,5 milyon m² den fazla farklı fonksiyon ve kapsamdaki içmimari projeyi projelendirmiş ve sahada da alt yüklenici kullanmadan uygulamalarını tamamlamıştır.

Sahadaki bu tecrübesi ve uygulama alanındaki beceresi birçok üst düzey projede çözüm ortağı olarak yer almasına olanak sağlamıştır. Türkiye’deki referansları arasında; Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Genelkurmay Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Metro Grup (Real, Mediamarkt, Praktiker) başlıcalarıdır.