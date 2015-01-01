İçmimarlık alanındaki 15.yılında KL İÇMİMARLIK A.Ş., yurt içi ve yurtdışında 2,5 milyon m² den fazla farklı fonksiyon ve kapsamdaki içmimari projeyi projelendirmiş ve sahada da alt yüklenici kullanmadan uygulamalarını tamamlamıştır.
Sahadaki bu tecrübesi ve uygulama alanındaki beceresi birçok üst düzey projede çözüm ortağı olarak yer almasına olanak sağlamıştır. Türkiye’deki referansları arasında; Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Genelkurmay Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Metro Grup (Real, Mediamarkt, Praktiker) başlıcalarıdır.
- Hizmetler
- Danışmanlık Hizmetleri
- İçmimari Projelendirme
- 2 Boyutlu ve 3 Boyutlu Projelendirme
- Tasarım Hizmetleri
- Uygulama Hizmetleri
- İhale Dosyası Hazırlama Hizmetleri
- Teknik Şartname Hazırlame Hizmetleri
- Hizmet alanları
- İç Mimari Hizmetler ve Ankara
- Adres
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Cinnah Caddesi 32/10 Cankaya
06590 Ankara
Türkiye
+90-3124263676 www.klg.com.tr