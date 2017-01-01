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ARC’N MORE
İç Mimarlar İstanbul
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Değerlendirmeler (4)
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    • ARC'N MORE, 2017 yılında Merve Soysal Bingöl tarafından kurulmuştur. Zorlu Center'da yer alan ofisinde yurtiçi & yurtdışı, mimari ve iç mimari tasarım alanlarında hizmet vermektedir. 

    Mimarlığa farklı bir bakış açısı kazandırmak isteyen Merve Soysal Bingöl, ARC'N MORE bünyesinde workshoplar, bloglar ve online satış hizmetleri vermektedir. Kullanıcı odaklı tasarımı ana prensipleri arasında bulunduran ARC'N MORE, yenilikçi, işlevsel tasarıma sahip, kullanışlı ve faydalı tasarımlar ortaya koymaktadır. Her tasarımın kendi dili olduğuna vurgu yapan firmamız tasarımın estetik kalitesinin onun işlevinin ayrılmaz bir parçası olduğunu savunmaktadır.   Ayrıca dekorasyona bütçe ayıramayan tasarım düşkünleri için de bünyesinde verdiği online satış hizmetine ek olarak yerleşim planı hizmeti sunmaktadır. Mimari Projelendirme, İç Mimari Projelendirme, Konsept Tasarımı, Mimari Uygulama, Mimari Yerleşim, Online Store v.b. hizmetleri sizlere sunan ARC'N MORE, sunduğu hizmetler ile mimarlık anlayışını dünya çapında etken bir şekilde değişmeyi odaklamaktadır.

    Hizmetler
    • İç Mimari Tasarım
    • Mimari Uygulama
    • Dekorasyon
    • Online Satış
    • Özel Tasarım Ürünler
    Hizmet alanları
    Mimarlık ve İstanbul
    Adres
    Levazım Mah. Zorlu Center. R1 Blok D:34 – Beşiktaş
    34676 İstanbul
    Türkiye
    +90-2122788484 www.arcnmore.com
    Yasal mülkiyet

    Tüm Hakları Saklıdır.

    Değerlendirmeler

    DRN B
    3 yıldan fazla önce
    Digitalize Agency
    3 yıldan fazla önce
    Doka Gayrimenkul
    3 yıldan fazla önce
    Tüm 4 değerlendirmelerini göster
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