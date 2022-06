ARC'N MORE, 2017 yılında Merve Soysal Bingöl tarafından kurulmuştur. Zorlu Center'da yer alan ofisinde yurtiçi & yurtdışı, mimari ve iç mimari tasarım alanlarında hizmet vermektedir.

Mimarlığa farklı bir bakış açısı kazandırmak isteyen Merve Soysal Bingöl, ARC'N MORE bünyesinde workshoplar, bloglar ve online satış hizmetleri vermektedir. Kullanıcı odaklı tasarımı ana prensipleri arasında bulunduran ARC'N MORE, yenilikçi, işlevsel tasarıma sahip, kullanışlı ve faydalı tasarımlar ortaya koymaktadır. Her tasarımın kendi dili olduğuna vurgu yapan firmamız tasarımın estetik kalitesinin onun işlevinin ayrılmaz bir parçası olduğunu savunmaktadır. Ayrıca dekorasyona bütçe ayıramayan tasarım düşkünleri için de bünyesinde verdiği online satış hizmetine ek olarak yerleşim planı hizmeti sunmaktadır. Mimari Projelendirme, İç Mimari Projelendirme, Konsept Tasarımı, Mimari Uygulama, Mimari Yerleşim, Online Store v.b. hizmetleri sizlere sunan ARC'N MORE, sunduğu hizmetler ile mimarlık anlayışını dünya çapında etken bir şekilde değişmeyi odaklamaktadır.