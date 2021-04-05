GÖKHAN KART ARCHITECTURE

Global vizyona sahip ve yenilikçi anlayışımızla ''değişimi tasarlıyoruz''.Tasarım ve uygulama kabiliyetini ileri seviyeye taşımaya çalışan ve bu yönde çağdaş trendleri yakından takip eden firmamız profesyonel hizmet vermektedir.

2018 yılında yenilikçi ve global bir bakış açısıyla yola çıkan firmamız.Bu süreçte bir çok proje de bu vizyonuna uygun bir şekilde tasarım ve uygulama çalışmalarını sürdürmektedir.Bu konuda detaylı ve özverili çalışan firmamız gerek tasarım gerekse uygulamada özverisini ve vizyonunu göstermektedir.

Özverili ve vizyonlu çalışmasını malzeme seçimleri,kalite anlayışı,yenilikçi ve klasik tasarım çizgilerinde göstermektedir.Son trendleri yakından takip ederek, uygulama ve tasarım kısmına aktaran ekibiyle her geçen gün büyümükte olan firmamız ,hedeflerine de her geçen gün yeni ufuklar eklemektedir.