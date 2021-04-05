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GÖKHAN KART ARCHITECTURE
Mimarlar KONYA
Genel Bakış 4Projeler (4) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

Yeni proje
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    • 3D PORTFOLIO, GÖKHAN KART ARCHITECTURE GÖKHAN KART ARCHITECTURE Villa
    3D PORTFOLIO, GÖKHAN KART ARCHITECTURE GÖKHAN KART ARCHITECTURE Villa
    3D PORTFOLIO, GÖKHAN KART ARCHITECTURE GÖKHAN KART ARCHITECTURE Villa
    +7
    3D PORTFOLIO
    cafe design, GÖKHAN KART ARCHITECTURE GÖKHAN KART ARCHITECTURE
    cafe design, GÖKHAN KART ARCHITECTURE GÖKHAN KART ARCHITECTURE
    cafe design, GÖKHAN KART ARCHITECTURE GÖKHAN KART ARCHITECTURE
    +2
    cafe design
    GESSA PROJE, GÖKHAN KART ARCHITECTURE GÖKHAN KART ARCHITECTURE Küçük Yatak Odası Ahşap Ahşap rengi
    GESSA PROJE, GÖKHAN KART ARCHITECTURE GÖKHAN KART ARCHITECTURE Minimalist Oturma Odası İşlenmiş Ahşap Bej
    GESSA PROJE, GÖKHAN KART ARCHITECTURE GÖKHAN KART ARCHITECTURE Klasik Oturma Odası Masif Ahşap Ahşap rengi
    GESSA PROJE
    GESSA PROJE, GÖKHAN KART ARCHITECTURE GÖKHAN KART ARCHITECTURE Ankastre mutfaklar Beyaz
    GESSA PROJE, GÖKHAN KART ARCHITECTURE GÖKHAN KART ARCHITECTURE Modern Banyo Ahşap
    GESSA PROJE

    Global vizyona sahip ve yenilikçi anlayışımızla ''değişimi tasarlıyoruz''.Tasarım ve uygulama kabiliyetini ileri seviyeye taşımaya çalışan ve bu yönde çağdaş trendleri yakından takip eden firmamız profesyonel hizmet vermektedir.

    2018 yılında yenilikçi ve global bir bakış açısıyla yola çıkan firmamız.Bu süreçte bir çok proje de bu vizyonuna uygun bir şekilde tasarım ve uygulama çalışmalarını sürdürmektedir.Bu konuda detaylı ve özverili çalışan firmamız gerek tasarım gerekse uygulamada özverisini ve vizyonunu göstermektedir.

    Özverili ve vizyonlu çalışmasını malzeme seçimleri,kalite anlayışı,yenilikçi ve klasik tasarım çizgilerinde göstermektedir.Son trendleri yakından takip ederek, uygulama ve tasarım kısmına aktaran ekibiyle her geçen gün büyümükte olan firmamız ,hedeflerine de her geçen gün yeni ufuklar eklemektedir.

    Hizmetler
    • iç tasarım
    • mimar
    • iç mimar
    • proje
    • dekorasyon
    • mimari proje
    • 3D
    Hizmet alanları
    • mimari ve iç tasarım projeleri
    • mobilya dekorasyonu
    • KONYA
    • Konya
    • Türkiye
    Adres
    dr. hulusi baybal avenue, hazım uluşahin business center a part ,terance floor no:91
    42060 KONYA
    Türkiye
    +90-5523010442 www.turuncumimar.net
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