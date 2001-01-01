HHS Otomatik Kapı Ltd. Şti.

2001 yılından bu yana Otomatik Kapı Sistemleri konusunda faaliyet gösteren firmamız, Uzun yıllardır Nice Italy, Manusa Spain, Hörmann, Alusel, Mosel gibi dünya firmalarının temsilciliklerini gerçekleştirirken, belli ürünlerin üretimini de gerçekleştirmektedir.