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HHS Otomatik Kapı Ltd. Şti.
Bahçe Ürünleri Sakarya
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Değerlendirmeler (10)
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    • 2001 yılından bu yana Otomatik Kapı Sistemleri konusunda faaliyet gösteren firmamız, Uzun yıllardır Nice Italy, Manusa Spain, Hörmann, Alusel, Mosel gibi dünya firmalarının temsilciliklerini gerçekleştirirken, belli ürünlerin üretimini de gerçekleştirmektedir. 

    Hizmetler
    • Otomatik Kapı
    • Garaj Kapısı
    • Fotoselli Kapı
    • Kepenk Sistemleri
    • Bahçe Kapısı Motorları
    Hizmet alanları
    • Otomatik Kapı Sistemleri
    • Sakarya
    Adres
    Erenler Mh. 1210 Sk. No:12
    54200 Sakarya
    Türkiye
    +90-2642910060 www.hhsotomatikkapi.com

    Değerlendirmeler

    Enis Tekin
    İlgi ve alakalı özellikle satış sonrası ekibiyle insanların her zman arkasında güven veren bir firma ... Sakarya için kurulmuş ama artık tüm turkwye hizmet veren ve hatta ihracat yapan vizyon sahibi ekibiyle çalışan ahlaklı bir firma...
    7 ay önce
    Murat DİLBEROĞLU
    Alanında başarılı bir firma..
    10 ay önce
    CİHAT ÇETİNBAŞ
    Geri dönüşlerde geç kalan bir firma
    9 ay önce
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