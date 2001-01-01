HHS Otomatik Kapı Ltd. Şti.

2001 yılından bu yana Otomatik Kapı Sistemleri konusunda faaliyet gösteren firmamız, Uzun yıllardır Nice Italy, Manusa Spain, Hörmann, Alusel, Mosel gibi dünya firmalarının temsilciliklerini gerçekleştirirken, belli ürünlerin üretimini de gerçekleştirmektedir.
- Hizmetler
- Otomatik Kapı
- Garaj Kapısı
- Fotoselli Kapı
- Kepenk Sistemleri
- Bahçe Kapısı Motorları
- Hizmet alanları
- Otomatik Kapı Sistemleri
- Sakarya
- Adres
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Erenler Mh. 1210 Sk. No:12
54200 Sakarya
Türkiye
+90-2642910060 www.hhsotomatikkapi.com