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Prefabrik Ev (Yaman Prefabrik)
İnşaat Şirketleri Kocaeli
Genel Bakış 33Projeler (33) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (5)
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Projeler

Yeni proje
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    • 158 m2 Dubleks Prefabrik Ev, Prefabrik Ev (Yaman Prefabrik) Prefabrik Ev (Yaman Prefabrik)
    158 m2 Dubleks Prefabrik Ev, Prefabrik Ev (Yaman Prefabrik) Prefabrik Ev (Yaman Prefabrik)
    158 m2 Dubleks Prefabrik Ev, Prefabrik Ev (Yaman Prefabrik) Prefabrik Ev (Yaman Prefabrik)
    +3
    158 m2 Dubleks Prefabrik Ev
    155 m2 Dubleks Prefabrik Ev, Prefabrik Ev (Yaman Prefabrik) Prefabrik Ev (Yaman Prefabrik)
    155 m2 Dubleks Prefabrik Ev, Prefabrik Ev (Yaman Prefabrik) Prefabrik Ev (Yaman Prefabrik)
    155 m2 Dubleks Prefabrik Ev, Prefabrik Ev (Yaman Prefabrik) Prefabrik Ev (Yaman Prefabrik)
    +2
    155 m2 Dubleks Prefabrik Ev
    150 m2 Dubleks Prefabrik Ev, Prefabrik Ev (Yaman Prefabrik) Prefabrik Ev (Yaman Prefabrik)
    150 m2 Dubleks Prefabrik Ev, Prefabrik Ev (Yaman Prefabrik) Prefabrik Ev (Yaman Prefabrik)
    150 m2 Dubleks Prefabrik Ev, Prefabrik Ev (Yaman Prefabrik) Prefabrik Ev (Yaman Prefabrik)
    +2
    150 m2 Dubleks Prefabrik Ev
    149 m2 Dubleks Prefabrik Ev, Prefabrik Ev (Yaman Prefabrik) Prefabrik Ev (Yaman Prefabrik)
    149 m2 Dubleks Prefabrik Ev, Prefabrik Ev (Yaman Prefabrik) Prefabrik Ev (Yaman Prefabrik)
    149 m2 Dubleks Prefabrik Ev, Prefabrik Ev (Yaman Prefabrik) Prefabrik Ev (Yaman Prefabrik)
    149 m2 Dubleks Prefabrik Ev
    142 m2 Dubleks Prefabrik Ev, Prefabrik Ev (Yaman Prefabrik) Prefabrik Ev (Yaman Prefabrik)
    142 m2 Dubleks Prefabrik Ev, Prefabrik Ev (Yaman Prefabrik) Prefabrik Ev (Yaman Prefabrik)
    142 m2 Dubleks Prefabrik Ev
    134 m2 Dubleks Prefabrik Ev, Prefabrik Ev (Yaman Prefabrik) Prefabrik Ev (Yaman Prefabrik)
    134 m2 Dubleks Prefabrik Ev, Prefabrik Ev (Yaman Prefabrik) Prefabrik Ev (Yaman Prefabrik)
    134 m2 Dubleks Prefabrik Ev, Prefabrik Ev (Yaman Prefabrik) Prefabrik Ev (Yaman Prefabrik)
    +9
    134 m2 Dubleks Prefabrik Ev
    Hepsini göster: 33 proje

    Yaman Prefabrik Ev Yapı Teknolojileri; prefabrik ev, hafif çelik ev ve konteyner imalatı, montajı ve satış sonrası hizmetleri veren İstanbul merkezli bir prefabrik şirketidir. Müşterilerimizin isteklerine en kısa sürede dönmeyi kendine ilke edinmiş olan firmamız bu konuda oldukça hassastır.

    Prefabrik ev imalatı yaparken kullandığı malzeme kalitesi hem kendi vicdanımızı hem de müşterilerimizi memnun etmektedir. Her branşta alanında uzman kadromuz sayesinde problemlerin üstesinden çok çabuk geliyoruz.

    Yaman Prefabrik Ev Konteyner Yapı Teknolojileri olarak vizyonumuz Türkiye’nin 81 ilinde varlık gösteren, farklı şehirlerde showroomlarımız aracılığıyla ulaşarak müşterilerimize ürünlerimizi göstermektir.

    Misyonumuz prefabrik ve konteyner ihtiyacını kalite ve uygun fiyat ile karşılamaktır. Bu açıdan müşterilerimizden aldığımız olumlu geri dönüşler bizleri motive etmektedir. En iyi referans mutlu müşteridir! Politikamız ile bunu hem test etmiş oluyor hem de bunun haklı sevincini yaşamaktayız.

    Kullandığımız malzeme kalitesi ve dayanıklılığı çocuklarınıza hatta torunlarınıza bırakabileceğiniz şık ve uzun ömürlü yapılara dönüşmektedir. Bu kapsamda müşterilerimize bunun garantisini de vermekteyiz. Ülkemizin deprem bölgesi içerisinde yer aldığından dolayı, yapılarımızı 1. derece deprem bölgelerine uygun olarak imal edip montajını yapmaktayız.

    Hizmetler
    • Prefabrik
    • Prefabrik Ev
    • Çelik Ev
    • Hafif Çelik Ev
    • Konteyner
    • Konteyner Ev
    Hizmet alanları
    İstanbul
    Adres
    Cumhuriyet mahallesi, Güney Yan Yol Caddesi, No: 24 Gebze
    41700 Kocaeli
    Türkiye
    +90-5422111721 www.yamanprefabrik.com
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