Prefabrik Ev (Yaman Prefabrik)

Yaman Prefabrik Ev Yapı Teknolojileri; prefabrik ev, hafif çelik ev ve konteyner imalatı, montajı ve satış sonrası hizmetleri veren İstanbul merkezli bir prefabrik şirketidir. Müşterilerimizin isteklerine en kısa sürede dönmeyi kendine ilke edinmiş olan firmamız bu konuda oldukça hassastır.

Prefabrik ev imalatı yaparken kullandığı malzeme kalitesi hem kendi vicdanımızı hem de müşterilerimizi memnun etmektedir. Her branşta alanında uzman kadromuz sayesinde problemlerin üstesinden çok çabuk geliyoruz.

Yaman Prefabrik Ev Konteyner Yapı Teknolojileri olarak vizyonumuz Türkiye’nin 81 ilinde varlık gösteren, farklı şehirlerde showroomlarımız aracılığıyla ulaşarak müşterilerimize ürünlerimizi göstermektir.

Misyonumuz prefabrik ve konteyner ihtiyacını kalite ve uygun fiyat ile karşılamaktır. Bu açıdan müşterilerimizden aldığımız olumlu geri dönüşler bizleri motive etmektedir. En iyi referans mutlu müşteridir! Politikamız ile bunu hem test etmiş oluyor hem de bunun haklı sevincini yaşamaktayız.

Kullandığımız malzeme kalitesi ve dayanıklılığı çocuklarınıza hatta torunlarınıza bırakabileceğiniz şık ve uzun ömürlü yapılara dönüşmektedir. Bu kapsamda müşterilerimize bunun garantisini de vermekteyiz. Ülkemizin deprem bölgesi içerisinde yer aldığından dolayı, yapılarımızı 1. derece deprem bölgelerine uygun olarak imal edip montajını yapmaktayız.