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fdm mobilya dekorasyon bilgisayar san ve tic ltd şti
İç Mimarlar Istanbul
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Değerlendirmeler (6)
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    Hakkımızda

    FDM mobilya olarak mobilya sektöründe uzun yıllardır hizmet veren kaliteli ürünleri daima uygun fiyat garantisi ile siz tüketicilerine ulaştırmaktadır.

    FDM mobilya olarak müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda kendisini sürekli yenilemek ve geliştirmekte olan öncü firmamız daima müşterilerimizin memnuniyetini en üst seviyede tutar.

    FDM mobilya ürünlerimiz modern ve zengin kombine ürünler, yeni trend tasarımlar, zengin çeşit ve renk seçenekleri ile sizlerin beğeninize sunuyoruz.

    Hizmetler
    mobilya ve dekorasyon iç tasarım ve uygulama
    Hizmet alanları
    ev ve işyeri ve istanbul
    Adres
    çarşı mah kıyı sok no 6/a kartal istanbul
    34876 Istanbul
    Türkiye
    +90-2165651584 www.fdmmobilya.com

    Değerlendirmeler

    Mahmud Çırakoğlu
    Banyo dolabi yaptirdik.eksiksiz bi sekilde hayalimizdeki dolabi yaptilar.ellerine emeklerine saglik.
    8 ay önce
    Cengiz Arkan
    Kalite tesadüf değildir
    2 yıldan fazla önce
    Ramazan Salman
    Zamaninda iş teslimi kaliteli işçilik konuştuğunuz disina cikilmadan yaptiklari işin garantisini veren bir firma saygilar
    neredeyse 5 yıl önce
    Tüm 6 değerlendirmelerini göster
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