CO-Design 25°

İçmimarlık sadece mekanlar için değil aynı zamanda ruhlar içindir. Eğer ruha dokunmayı öğrenebilirsek, ancak o zaman bir mekanı gerçekten yaratabiliriz.
Konsepti, hikayesi olan, özgün ve cesur tasarımların dünya çapında turistik mekanlar oluşturma potansiyeli çok yüksektir. Bu, hem müşteri hem de yatırımcı tarafından tercih sebebi olacaktır. Böylesi bir ilham hareketinin içmimarlık vasıtasıyla bir parçası, kıvılcımı olmaktan gurur duyarım.
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- uygulama
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- architectural design
- tiny house design
- construction consultancy
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- unique airbnb design
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- İç mimarlık
- mimari tasarım
- iç mimari tasarım
- konsept tasarım
- tiny house tasarımı
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