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CO-Design 25°
İç Mimarlar İstanbul, Türkiye
Genel Bakış 10Projeler (10) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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  • Premium'a geç
    • PRIMITIVE RESTAURANT, CO-Design 25° CO-Design 25°
    PRIMITIVE RESTAURANT
    CELL CLUB, CO-Design 25° CO-Design 25°
    CELL CLUB
    BLACK HOLE LOUNGE, CO-Design 25° CO-Design 25°
    BLACK HOLE LOUNGE
    WOODWORKING SHOW HOUSE, CO-Design 25° CO-Design 25°
    WOODWORKING SHOW HOUSE
    SPORTS PUB, CO-Design 25° CO-Design 25°
    SPORTS PUB
    KITCHEN RESTAURANT, CO-Design 25° CO-Design 25°
    KITCHEN RESTAURANT
    Hepsini göster: 10 proje

    İçmimarlık sadece mekanlar için değil aynı zamanda ruhlar içindir. Eğer ruha dokunmayı öğrenebilirsek, ancak o zaman bir mekanı gerçekten yaratabiliriz.

     

    Konsepti, hikayesi olan, özgün ve cesur tasarımların dünya çapında turistik mekanlar oluşturma potansiyeli çok yüksektir. Bu, hem müşteri hem de yatırımcı tarafından tercih sebebi olacaktır. Böylesi bir ilham hareketinin içmimarlık vasıtasıyla bir parçası, kıvılcımı olmaktan gurur duyarım.

    Hizmetler
    • içmimarlık
    • 3d tasarım
    • uygulama
    • Interior architecture
    • interior design
    • architectural design
    • tiny house design
    • construction consultancy
    • conceptual design
    • experience design
    • unique airbnb design
    • alternative living design
    • Hepsini göster: 12 hizme
    Hizmet alanları
    • İç mimarlık
    • mimari tasarım
    • iç mimari tasarım
    • konsept tasarım
    • tiny house tasarımı
    Adres
    34000 İstanbul, Türkiye
    Türkiye
    +90-5353398388 www.codesign25.com
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