INVENT YAPI TASARIM Çözüm odaklı, düşünen, tasarlayan, fiyat ve performans dengesini gözeten bir yapı firmasıdır.

Kelime anlamı icad etmek olan INVENT, gereksiz maliyetleri düşüren, gerektiği yerde de kaliteden ödün vermeyen bir yapıdadır. INVENT için müşteri yoktur, iş ortağı vardır. Dolayısıyla ortaklarının başarısını kendi başarısı olarak görür. Fark yaratan projelerini ona göre tasarlar ve uygular. Her proje "hayal" ile başlar. Bu hayallerin en doğru ve ekonomik şekilde hayata geçirilmesi de çizim den uygulamaya kadar tek elden çıkması ile mümkün olur. Olmazları yoktur. Bütçeyi, projeyi ve uygulamayı iş ortaklarının mevcut durum ve ihtiyaçlarına göre belirler. İnşaat uygulamalarındaki en büyük problem olan proje uygunluğu ve termin sürelerinde, çalıştığı ekipleri organize edip, işini takip eder. Olası problemlerde, kendisi ile ilgili veya ilgisiz konularda müşteriyi önceden uyarır ve çözüm önerileri sunar. Villa, apartman, ofis, fabrika ve buna benzer betonarme, çelik ve ahşap yapılarda anahtar teslim projeler tasarlar ve uygular. En ufağından, en büyüğüne elinin değdiği her projede farklı olmayı amaçlar, hedef kitlesini buna göre belirler.