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INVENT YAPI TASARIM
İnşaat Şirketleri Sakarya
Genel Bakış 4Projeler (4) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (5)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Kromel Dinlenme Tesisi Renderları, INVENT YAPI TASARIM INVENT YAPI TASARIM Yemek OdasıBar & Büfeler Ahşap-Plastik Kompozit Ahşap rengi
    Kromel Dinlenme Tesisi Renderları, INVENT YAPI TASARIM INVENT YAPI TASARIM Yemek OdasıIşıklandırma Ahşap-Plastik Kompozit Ahşap rengi
    Kromel Dinlenme Tesisi Renderları, INVENT YAPI TASARIM INVENT YAPI TASARIM Balkon, Veranda & TerasMobilyalar Bakır/Bronz/Pirinç Ahşap rengi
    +3
    Kromel Dinlenme Tesisi Renderları
    Ecoplas, INVENT YAPI TASARIM INVENT YAPI TASARIM Modern Koridor, Hol & Merdivenler Ahşap-Plastik Kompozit Metalik/Gümüş
    Ecoplas, INVENT YAPI TASARIM INVENT YAPI TASARIM Modern Koridor, Hol & Merdivenler Ahşap-Plastik Kompozit Metalik/Gümüş
    Ecoplas, INVENT YAPI TASARIM INVENT YAPI TASARIM Modern Koridor, Hol & Merdivenler Ahşap Ahşap rengi
    +10
    Ecoplas
    Peymak Dış Cephe ve İç Mekan Tasarım Projemiz, INVENT YAPI TASARIM INVENT YAPI TASARIM Endüstriyel Sergi Alanları Ahşap-Plastik Kompozit Metalik/Gümüş
    Peymak Dış Cephe ve İç Mekan Tasarım Projemiz, INVENT YAPI TASARIM INVENT YAPI TASARIM
    Peymak Dış Cephe ve İç Mekan Tasarım Projemiz, INVENT YAPI TASARIM INVENT YAPI TASARIM
    +11
    Peymak Dış Cephe ve İç Mekan Tasarım Projemiz
    İç Mekan Ofis Tasarımımız, INVENT YAPI TASARIM INVENT YAPI TASARIM Ofis Alanları & Mağazalar Ahşap-Plastik Kompozit Bej
    İç Mekan Ofis Tasarımımız, INVENT YAPI TASARIM INVENT YAPI TASARIM Ofis Alanları & Mağazalar Ahşap-Plastik Kompozit Ahşap rengi
    İç Mekan Ofis Tasarımımız, INVENT YAPI TASARIM INVENT YAPI TASARIM İç Dekorasyon Ahşap-Plastik Kompozit Ahşap rengi
    +5
    İç Mekan Ofis Tasarımımız

    INVENT YAPI TASARIM Çözüm odaklı, düşünen, tasarlayan, fiyat ve performans dengesini gözeten bir yapı firmasıdır.

    Kelime anlamı icad etmek olan INVENT, gereksiz maliyetleri düşüren, gerektiği yerde de kaliteden ödün vermeyen bir yapıdadır. INVENT için müşteri yoktur, iş ortağı vardır. Dolayısıyla ortaklarının başarısını kendi başarısı olarak görür. Fark yaratan projelerini ona göre tasarlar ve uygular. Her proje "hayal" ile başlar. Bu hayallerin en doğru ve ekonomik şekilde hayata geçirilmesi de çizim den uygulamaya kadar tek elden çıkması ile mümkün olur. Olmazları yoktur. Bütçeyi, projeyi ve uygulamayı iş ortaklarının mevcut durum ve ihtiyaçlarına göre belirler. İnşaat uygulamalarındaki en büyük problem olan proje uygunluğu ve termin sürelerinde, çalıştığı ekipleri organize edip, işini takip eder. Olası problemlerde, kendisi ile ilgili veya ilgisiz konularda müşteriyi önceden uyarır ve çözüm önerileri sunar. Villa, apartman, ofis, fabrika ve buna benzer betonarme, çelik ve ahşap yapılarda anahtar teslim projeler tasarlar ve uygular. En ufağından, en büyüğüne elinin değdiği her projede farklı olmayı amaçlar, hedef kitlesini buna göre belirler.

    Hizmetler
    • İnşaat
    • Tasarım
    • Uygulama
    • İç Mekan Tasarım
    • Dış Mekan Tasarım
    • Cephe Tasarımı ve Uygulama
    • Dekorasyon.
    Hizmet alanları
    İnşaat ve Sakarya
    Adres
    istiklal mahallesi 398 sokak asçelik iş merkezi no1 b1 17 – Serdivan (Merkez)
    54000 Sakarya
    Türkiye
    +90-2642292121 www.inventyapi.com

    Değerlendirmeler

    Serdar Eygi
    yaklaşık 3 yıl önce
    Zaydoon Osama
    neredeyse 4 yıl önce
    Ahmet Kalyoncuoglu
    Mükemmel!Başarılarınızın devamını dilerim...
    4 yıldan fazla önce
    Tüm 5 değerlendirmelerini göster
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