Şirketimiz ''Bulut inşaat'' zincirlerinin köklü bir ferdi olan ve uzun yıllar mühendislik ve müteahhitlik deneyimi bulunan Cem bulut ve oğlu Orkun bulut tarafından Kurulmuştur. Gerek yapısal anlamda gerekse İç mimari ve tasarımsal anlamda çözümler sunmak öncelikli hedeflerimiz arasında bulunmaktadır.

Buna göre;

‘’İnsanların değişken olan algıları ve arzuları doğrultusunda, insanların içinde var olmaktan keyif alacakları , güvenli, ergonomik, estetik ve hitap gücü yüksek mekanlar oluşturmak, İç mimarlık disiplininin ve mesleğinin kapsamı içerisindedir.''