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Orkun BULUT
İç Mimarlar Samsun
Genel Bakış 3Projeler (3) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (1)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Batum Projesi (1+0) Daire, Orkun BULUT Orkun BULUT
    Batum Projesi (1+0) Daire, Orkun BULUT Orkun BULUT
    Batum Projesi (1+0) Daire, Orkun BULUT Orkun BULUT
    +8
    Batum Projesi (1+0) Daire
    Mutfak Ve Salon, Orkun BULUT Orkun BULUT
    Mutfak Ve Salon, Orkun BULUT Orkun BULUT
    Mutfak Ve Salon, Orkun BULUT Orkun BULUT
    +5
    Mutfak Ve Salon
    İspanyol tarzı balkon, Orkun BULUT Orkun BULUT Balkon Seramik Kahverengi
    İspanyol tarzı balkon, Orkun BULUT Orkun BULUT Balkon Kireçtaşı Beyaz
    İspanyol tarzı balkon, Orkun BULUT Orkun BULUT Balkon Masif Ahşap Ahşap rengi
    +9
    İspanyol tarzı balkon

    Şirketimiz ''Bulut inşaat'' zincirlerinin köklü bir ferdi olan ve uzun yıllar mühendislik ve müteahhitlik deneyimi bulunan Cem bulut ve oğlu Orkun bulut tarafından Kurulmuştur. Gerek yapısal anlamda gerekse İç mimari ve tasarımsal anlamda çözümler sunmak öncelikli hedeflerimiz arasında bulunmaktadır.

    Buna göre;

    ‘’İnsanların değişken olan algıları ve arzuları doğrultusunda, insanların içinde var olmaktan keyif alacakları , güvenli, ergonomik, estetik ve hitap gücü yüksek mekanlar oluşturmak, İç mimarlık disiplininin ve mesleğinin kapsamı içerisindedir.''

    Hizmetler
    • design
    • dizayn
    • tasarım
    • içmimarlık
    • mimarlık
    • proje
    • danışmanlık
    • 3d
    • 3boyut
    • görselleştirme
    • uygulama
    • inşaat
    • Hepsini göster: 12 hizme
    Hizmet alanları
    • Gerek yapısal anlamda gerekse İç mimari ve tasarımsal anlamda çözümler sunmak öncelikli hedeflerimiz arasında bulunmaktadır.
    • samsun
    Adres
    Bahçelievler Mahallesi, Reşat Nuri Güntekin Sokak, No:9, İlkadım
    55070 Samsun
    Türkiye
    +90-5302032963 www.orkunbulut.com

    Değerlendirmeler

    Hovhannes Kaminski
    yaklaşık 2 yıl önce
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