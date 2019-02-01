HC HOME DESİGN

Mekânların,

mimari projeden uygulamaya kadar her aşamasında mimari disipline ve müşteri isteklerine uygun çözümler, kişiye ve mekânlara özel tasarımlar üretiyoruz. Proje aşamasında bilgisayar destekli tasarım programları kullanarak üç boyutlu modellemeler realistik görseller ve animasyonlar yaparak, bir yapının daha proje aşamasında bitmiş halini sanal ortamda gerçeklik boyutunda gösterme olanağı sunuyoruz. Uygulama öncesi keşif bedellerinden uygulama sonrası hak edişlere kadar sağlıklı adımlar atılmasında müşterilerimize hizmet veriyoruz.

Deneyimli kadromuz, kaliteden ödün vermez tutumumuz, işi tüm boyutları ile üstlenebilecek organizasyon gücümüz ile müşterilerimizin tüm ihtiyaç ve beklentilerini karşılıyoruz.