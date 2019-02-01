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HC HOME DESİGN
İç Mimarlar Adana
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Değerlendirmeler (4)
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    • HC HOME DESİGN
    HC HOME DESİGN
    HC HOME DESİGN
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    Mekânların,

    mimari projeden uygulamaya kadar her aşamasında mimari disipline ve müşteri isteklerine uygun çözümler, kişiye ve mekânlara özel tasarımlar üretiyoruz. Proje aşamasında bilgisayar destekli tasarım programları kullanarak üç boyutlu modellemeler realistik görseller ve animasyonlar yaparak, bir yapının daha proje aşamasında bitmiş halini sanal ortamda gerçeklik boyutunda gösterme olanağı sunuyoruz. Uygulama öncesi keşif bedellerinden uygulama sonrası hak edişlere kadar sağlıklı adımlar atılmasında müşterilerimize hizmet veriyoruz.

    Deneyimli kadromuz, kaliteden ödün vermez tutumumuz, işi tüm boyutları ile üstlenebilecek organizasyon gücümüz ile müşterilerimizin tüm ihtiyaç ve beklentilerini karşılıyoruz.

    Hizmetler
    • ev dekorasyonu
    • iş ve ofis dekorasyonu
    • iç mimari
    • iç mekan tasarımları
    Hizmet alanları
    • iç mimari ev
    • ofis ve mekan
    • adaba
    • Adana
    Adres
    Toros Mahallesi Ali Sepici Bulvarı arma 2 sitesi altı zemin kat no:60/d
    01170 Adana
    Türkiye
    +90-5327122726 www.hakancetintas.com.tr

    Değerlendirmeler

    Aktarinsta
    neredeyse 3 yıl önce
    SELÇUK ÇALIK
    neredeyse 2 yıl önce
    Harun Doğan
    1 yıldan fazla önce
    Tüm 4 değerlendirmelerini göster
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