41 Yapı Bodrum

41 yapı bi̇ri̇kti̇rmi̇ş olduğu sektör deneyi̇mi̇ bodrum' da anahtar teslim tadi̇lat, içmimari projeler ve dekorasyon konusunda faali̇yet göstermektedi̇r. bodrumun önde gelen proje fi̇rmalarından bi̇ri̇di̇r. 41 yapı; tüm tadi̇lat ve dekorasyon çözümleri̇ni̇ tek çatı altında toplayabi̇len ve i̇hti̇yaç duyulan her alanda müşteri̇leri̇ne bu çözümleri̇ sunabi̇len ürün altyapısına sahiptir.
41 yapı profesyonel proje ekibi̇ ile keşif aşamasında güvenlikten ödün vermeden, müşterilerinin de fikir ve isteklerini dikkate alarak en doğru projeyi ve alternatif çözümleri sunmaktadır. her biri konusunda eğitim almış uzman teknik kadrosu ile en doğru şekilde projeyi uygulamakta ve satış sonrası tüm hizmetleri en hızlı sürede sağlayarak müşteri memnuniyetini daima ön planda tutmaktadır.
- Hizmetler
- içmimar
- anahtar teslim tadilat
- inşaat
- İç Mimari Dekorasyon
- Tadilat
- mağaza tasarımı
- Mimari Konsept Tasarımları
- Mimari Tadilat Uygulama Projeleri
- İnşaat ve Taahhüt Hizmetleri
- Otel
- AVM
- Okul ve Hastane Projeleri
- Peyzaj Uygulama
- banyo tadilatı
- mutfak tadilatı
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- Hizmet alanları
- Mimari Proje Mimari Konsept Tasarımları
- Mimari Tadilat Uygulama Projeleri
- 3 Boyutlu Görsel Projeler
- 3D Animasyon
- İç Mimari Projeler
- Dekorasyon ve Çevre Düzenleme Projeleri
- İnşaat ve Taahhüt Hizmetleri
- Toplu Konut ve Site Projeleri Güçlendirme
- Projesi Otel
- AVM
- Okul ve Hastane Projeleri
- Sanayi Tesisleri ve Fabrika Projeleri
- Statik Uygulama Projeleri Tesisat (Mekanik) Uygulama
- Projeleri Elektrik uygulama Projeleri Peyzaj Uygulama
- Projeleri Keşif ve Metraj Hazırlanması Hizmetleri
- Bodrum/Muğla
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- Adres
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Bitez Mahallesi, Çakır Gülsüm Cd. No:9/18,
48960 Bodrum/Muğla
Türkiye
+90-5324346613 www.41yapibodrum.com