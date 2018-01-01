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PIXANI STUDIOS
3D Görselleştirme Istanbul
Genel Bakış 3Projeler (3) 1Yeni Fikirler (1)
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Projeler

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    • MİMARİ GÖRSELLEŞTİRME (Architectural Visualization), PIXANI STUDIOS PIXANI STUDIOS
    MİMARİ GÖRSELLEŞTİRME (Architectural Visualization), PIXANI STUDIOS PIXANI STUDIOS
    MİMARİ GÖRSELLEŞTİRME (Architectural Visualization), PIXANI STUDIOS PIXANI STUDIOS
    +75
    MİMARİ GÖRSELLEŞTİRME (Architectural Visualization)
    3D ÇEVRE GÖRSELLEŞTİRME (3D ENVIRONMENT VISUALIZATION), PIXANI STUDIOS PIXANI STUDIOS
    3D ÇEVRE GÖRSELLEŞTİRME (3D ENVIRONMENT VISUALIZATION), PIXANI STUDIOS PIXANI STUDIOS
    3D ÇEVRE GÖRSELLEŞTİRME (3D ENVIRONMENT VISUALIZATION), PIXANI STUDIOS PIXANI STUDIOS
    +10
    3D ÇEVRE GÖRSELLEŞTİRME (3D ENVIRONMENT VISUALIZATION)
    VENEDIK SEHIR MODELLEMESI, PIXANI STUDIOS PIXANI STUDIOS Apartman
    VENEDIK SEHIR MODELLEMESI, PIXANI STUDIOS PIXANI STUDIOS Apartman Beton
    VENEDIK SEHIR MODELLEMESI, PIXANI STUDIOS PIXANI STUDIOS Küçük Evler Beton
    +4
    VENEDIK SEHIR MODELLEMESI

    Pixani Studios 15 seneyi aşkın mimari tasarım, 3D modelleme, render ve grafik-animasyon deneyimlerinin ürünü olarak Serdar Çakmak tarafından 2018 yılında kurulmuştur.

    3D modelleme/render, animasyon ve mimari görselleştirme alanlarında uzmanlaşmış olan Pixani Studios, mimari tasarım, 3D animasyon, reklam filmi, makine tasarım ve render, endüstriyel tasarım ve görselleştirme, inovatif proje görselleştirme, iç mimari görselleştirme, imalat proje çizimi, basılı/dijital reklam işleri gibi farklı alanlarda geniş yelpazede hizmet verebilmektedir.


    NASA, SpaceX, Tesla ve KUKA gibi global kuruluşlarla düzenli proje ortaklığı yürüten Pixani Studios bugüne değin 300'den fazla mimari projenin tasarım, 3D modelleme, görselleştirme işlerini tamamladı. Makine sanayisinden, teknoloji sektörüne, mobilya, dekorasyon, elektronik sektörlerine, yeni teknolojik gelişmelerle beraber emekleme aşamasını hızlı biçimde aşan uzay sektörüne, medikal sektörüne, inşaat sektörüne değin birçok farklı sektöre hizmet veriyoruz.


    Pixani kendi kendini basitleştiren bir şirketokrasi anlayışı içerisinde olmayıp müşterilerimize destekleyici ve onlar için en efektif ve bütçelerine en uygun çözümleri geliştirmeye, proje ortağı olmaya çalışıyoruz. Yapılacak görselleştirme işinin reklam niteliğini göz önüne olarak en etkileyici sonuçları elde edebilmek birincil amacımız.


    Pixani Studios kurucusu olarak, mimarlık, fizik akademik eğitimlerini tamamlayıp astronomi, mimarlık, fizik, kuantum mekaniği, yüksek matematik, ve birçok bilimsel bilgi birikimini bir araya getirebilerek Mars ve Ay (Artemis) projelerinde aktif çalışma ortağı (partnership) olarak 2018'den beri destek sağlıyoruz. İnsanlığın ilk uzay robotu NASA'nın Astrobee tasarımını yapıp aktif çalışır biçimde Uluslararası Uzay İstasyonuna gönderebildiğimiz ilk projemizidir. Bunun yanı sıra Mars kolonisinin ilk mimari tasarımı, SpaceX uzay araçları, Tesla Roadster yeni versiyon tasarımları gibi mimarlık, tasarım ve teknolojiyi bir araya getiren projelere de imza attık.


    Mimari görselleştirmenin ve animasyonun teknik bilgiden yoksun, salt renklendirilmiş ve realistikliğe yakınlaştırılmış görseller olmadığı bilincinde olarak müşterilerimize en doğru hizmeti sağlamaya çalışıyoruz.


    İletişime geçerek projeniz ile ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz.


    Saygılarımla,

    Serdar Çakmak

    Hizmetler
    • 3D modelleme
    • 3D mimari modelleme
    • 3D mimari görselleştirme
    • render
    • mimari tasarım
    • iç mekan tasarımı
    • dış cephe tasarımı
    • mimari proje
    • mutfak ve banyo tasarımı
    • 3D görselleştirme
    • oyun mekan modellemesi
    • karakter modellemesi
    • iç mimari tasarım
    • Hepsini göster: 13 hizme
    Hizmet alanları
    • 3D Modelleme
    • CGI
    • Mimari Tasarım
    • 3D Mimari Görselleştirme
    • İç Mimari Tasarım
    • Istanbul
    Şirket ödülleri
    • Artemis Project Partership of NASA – 2020 (designer)
    • NASA International Mars Project
    • LcWaikiki Geleceğin Tasarımcısı
    • Lions Klüp Barış Resim Yarışması
    • Galata Mapping ITU
    Adres
    Kızılay Bulvarı
    34860 Istanbul
    Türkiye
    +90-5302613295 pixani.artstation.com
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