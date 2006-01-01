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Milana Tadilat Dekorasyon
İç Mimarlar İstanbul
Genel Bakış 11Projeler (11) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (15)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Banyo Dekorasyon / Gaye & Deniz EVİN, Milana Tadilat Dekorasyon Milana Tadilat Dekorasyon
    Banyo Dekorasyon / Gaye & Deniz EVİN, Milana Tadilat Dekorasyon Milana Tadilat Dekorasyon
    Banyo Dekorasyon / Gaye & Deniz EVİN, Milana Tadilat Dekorasyon Milana Tadilat Dekorasyon
    +12
    Banyo Dekorasyon / Gaye & Deniz EVİN
    Zeynep KARAN/Kozyatağı-İstanbul, Milana Tadilat Dekorasyon Milana Tadilat Dekorasyon MutfakMutfak Tezgâhları
    Zeynep KARAN/Kozyatağı-İstanbul, Milana Tadilat Dekorasyon Milana Tadilat Dekorasyon MutfakMutfak Tezgâhları
    Zeynep KARAN/Kozyatağı-İstanbul, Milana Tadilat Dekorasyon Milana Tadilat Dekorasyon MutfakDolap & Raflar
    +25
    Zeynep KARAN/Kozyatağı-İstanbul
    Gazi ÖZKAN/Ataşehir-İstanbul, Milana Tadilat Dekorasyon Milana Tadilat Dekorasyon MutfakMutfak Tezgâhları
    Gazi ÖZKAN/Ataşehir-İstanbul, Milana Tadilat Dekorasyon Milana Tadilat Dekorasyon
    Gazi ÖZKAN/Ataşehir-İstanbul, Milana Tadilat Dekorasyon Milana Tadilat Dekorasyon MutfakMutfak Tezgâhları
    +31
    Gazi ÖZKAN/Ataşehir-İstanbul
    Genel Tadilat Dekorasyon / Hava Kuv.Kom.Şemsipaşa Hava Lokali, Milana Tadilat Dekorasyon Milana Tadilat Dekorasyon
    Genel Tadilat Dekorasyon / Hava Kuv.Kom.Şemsipaşa Hava Lokali, Milana Tadilat Dekorasyon Milana Tadilat Dekorasyon
    Genel Tadilat Dekorasyon / Hava Kuv.Kom.Şemsipaşa Hava Lokali, Milana Tadilat Dekorasyon Milana Tadilat Dekorasyon
    +18
    Genel Tadilat Dekorasyon / Hava Kuv.Kom.Şemsipaşa Hava Lokali
    Genel Tadilat / Nevzat ŞİMŞEK, Milana Tadilat Dekorasyon Milana Tadilat Dekorasyon
    Genel Tadilat / Nevzat ŞİMŞEK, Milana Tadilat Dekorasyon Milana Tadilat Dekorasyon
    Genel Tadilat / Nevzat ŞİMŞEK, Milana Tadilat Dekorasyon Milana Tadilat Dekorasyon
    +34
    Genel Tadilat / Nevzat ŞİMŞEK
    Genel Tadilat / Halil KUREŞ, Milana Tadilat Dekorasyon Milana Tadilat Dekorasyon
    Genel Tadilat / Halil KUREŞ, Milana Tadilat Dekorasyon Milana Tadilat Dekorasyon
    Genel Tadilat / Halil KUREŞ, Milana Tadilat Dekorasyon Milana Tadilat Dekorasyon
    +29
    Genel Tadilat / Halil KUREŞ
    Hepsini göster: 11 proje

    Milana İnşaat Mimarlık ve Mobilya Projeleri, 2006 yılından günümüze İstanbul ve yazlık bölgeler de , yaşam alanlarınız olan müstakil ev,daire,yazlık villa,iş yeri vb. yapıların iç ve dış mimari tadilat dekor yenileme uygulamalarını estetik dokunuşlarla tamamlamıştır.

    Hizmetlerimiz arasında tüm alt yapı ( Doğalgaz-elektrik-su ) mobilya üretimi ,seramik-parke döşemesi,alçıpanel duvar,asma tavan uygulamalar,banyo yenileme,mutfak yenileme,alçı,sıva ve boya işleri,duvar kırım-örme uygulaması,çatı onarım,aktarma izolasyon uygulamaları,pvc-alüminyum çalışmaları,havuz inşaatı gibi temel işlemler bulunmaktadır.

    Firmamız kendini sürekli yenileyen , mimari ve yapısal teknolojileri takip eden ve bunu tüm projelerinde uygulayan yapısı ile fark yaratmaktadır. Projelerini müşterilerimizin amaçlarına uygun çalışarak, bilgi beceri ve tecrübemizi ekleyerek profesyonel ekip,ekipman ve disiplin eşliğinde gerçekleştirmektedir.

    Deneyimli kadrosu ve yenilikçi bakış açısıyla sizlere kaliteyi sunmayı amaçlayan, sürekli evrensel ve güncel tasarımları takip ederek sizlerin mutluluğunu önemseyen Milana; detaycı kimliğiyle tüm projelerine önem vermiştir..

    Hizmetler
    • İç mimarlık
    • Çatı İzolasyon
    • Havuz İnşaatı
    • Tadilat Dekorasyon
    • banyo dekorasyon
    • mutfak dekorasyon
    • mutfak dolabı
    • ray dolap
    • ev ofis mobilyaları
    • anahtar teslim tadilat dekorasyon
    • seramik döşeme
    • granit döşeme
    • laminat parke
    • alçı boya uygulama
    • pvc doğrama
    • cam balkon
    • Hepsini göster: 16 hizme
    Hizmet alanları
    • İç mimarlık
    • çatı izolasyon
    • havuz İnşaatı
    • tadilat dekorasyon
    • mutfak dekorasyon
    • banyo dekorasyon
    • anahtar teslim tadilat dekorasyon
    Adres
    Bağlarbaşı Mahallesi Bağdat Caddesi Nevzat Bey İş Merkezi No.368/109 Maltepe
    34844 İstanbul
    Türkiye
    +90-5322082819 www.tadilatdekormilana.com

    Değerlendirmeler

    Koşar Elektrik Sistemleri
    Ellerinize sağlık...
    4 ay önce
    Seda Eczanesi
    Son derece memnun kaldık. Ellerine sağlık.
    8 ay önce
    D&D Ayakkabı
    Harika bir ekibi ve kaliteli işçilik. Ellerinize sağlık.
    8 ay önce
    Tüm 15 değerlendirmelerini göster
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