Milana Tadilat Dekorasyon

Milana İnşaat Mimarlık ve Mobilya Projeleri, 2006 yılından günümüze İstanbul ve yazlık bölgeler de , yaşam alanlarınız olan müstakil ev,daire,yazlık villa,iş yeri vb. yapıların iç ve dış mimari tadilat dekor yenileme uygulamalarını estetik dokunuşlarla tamamlamıştır.

Hizmetlerimiz arasında tüm alt yapı ( Doğalgaz-elektrik-su ) mobilya üretimi ,seramik-parke döşemesi,alçıpanel duvar,asma tavan uygulamalar,banyo yenileme,mutfak yenileme,alçı,sıva ve boya işleri,duvar kırım-örme uygulaması,çatı onarım,aktarma izolasyon uygulamaları,pvc-alüminyum çalışmaları,havuz inşaatı gibi temel işlemler bulunmaktadır.

Firmamız kendini sürekli yenileyen , mimari ve yapısal teknolojileri takip eden ve bunu tüm projelerinde uygulayan yapısı ile fark yaratmaktadır. Projelerini müşterilerimizin amaçlarına uygun çalışarak, bilgi beceri ve tecrübemizi ekleyerek profesyonel ekip,ekipman ve disiplin eşliğinde gerçekleştirmektedir.

Deneyimli kadrosu ve yenilikçi bakış açısıyla sizlere kaliteyi sunmayı amaçlayan, sürekli evrensel ve güncel tasarımları takip ederek sizlerin mutluluğunu önemseyen Milana; detaycı kimliğiyle tüm projelerine önem vermiştir..