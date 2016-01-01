Atölyeseksendokuz Mimarlık Mühendislik İnş.Taah.San.ve Tic.Ltd.Şti

Atölye89 Mimarlık Mimar Fatih Arpacıktaş ve Mimar Onur Mutlutürk yönetiminde 2016 yılından itibaren faaliyetlerini sürdürmektedir.

Türkiye geneli CGV-CİNEMAXİMUM firmasının sinema projelerinin iç mekan mimari detay ve proje hizmetini yürütüyoruz.

Mimari proje, İç Mekan Tasarımı ve Uygulama alanlarında Kayseri başta olmak üzere tüm Türkiye ve yurt dışında çalışmaları bulunmaktadır.Mimar, iç mimar ve grafik tasarımcılardan oluşan güçlü ekibi ile her proje için ayrı araştırma ve tasarım grupları oluşturarak çalışır. Özellikle “Sinema” ve “Konut ” projelerinde uzmanlaşan Atölye89 Mimarlık, farklı ölçeklerde tasarım çalışmalarına devam etmekte, disiplinli ve çalışkan uygulama kadrosu ile tasarımını yaptığı mekanları hayata geçirmektedir.