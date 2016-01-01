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Atölyeseksendokuz Mimarlık Mühendislik İnş.Taah.San.ve Tic.Ltd.Şti
Mimarlar Kayseri
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    • Atölyeseksendokuz Mimarlık Mühendislik İnş.Taah.San.ve Tic.Ltd.Şti
    Atölyeseksendokuz Mimarlık Mühendislik İnş.Taah.San.ve Tic.Ltd.Şti
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    Atölye89 Mimarlık  Mimar Fatih Arpacıktaş ve Mimar Onur Mutlutürk  yönetiminde 2016 yılından itibaren faaliyetlerini sürdürmektedir.

    Türkiye geneli CGV-CİNEMAXİMUM firmasının sinema projelerinin iç mekan mimari detay ve proje hizmetini yürütüyoruz.

    Mimari proje, İç Mekan Tasarımı ve Uygulama alanlarında Kayseri  başta olmak üzere tüm Türkiye ve yurt dışında çalışmaları bulunmaktadır.Mimar, iç mimar ve grafik tasarımcılardan oluşan güçlü ekibi ile her proje için ayrı araştırma ve tasarım grupları oluşturarak çalışır. Özellikle “Sinema” ve “Konut ”  projelerinde uzmanlaşan Atölye89 Mimarlık,  farklı ölçeklerde tasarım çalışmalarına devam etmekte, disiplinli ve çalışkan  uygulama kadrosu ile tasarımını yaptığı mekanları hayata geçirmektedir.

    Hizmetler
    • Mimari Proje
    • İç mekan mimari proje ve uygulamaları
    Hizmet alanları
    Mimarlık-İç Mimarlık-Uygulama
    Adres
    Hunat Mah.Yeni Su Sok.Dünya İş merkezi B Blok Kat:4 No:15 Melikgazi/KAYSERİ
    38030 Kayseri
    Türkiye
    +90-3522200089
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