TeakConcept, müşterilerine dünya standartlarında ahşap ve ahşap türevi ürünler ve bu ürünlere ilişkin hizmetler sağlayan Türkiye’nin öncü firmasıdır. Ağaç ithalatından nihai ürün montajına kadar bütün süreçleri kendisi gerçekleştirmekte ve de yönetmektedir. Yaptığı yatırımlarla modern ve verimli üretim tesislerine sahip olan TeakConçept, hem üretimde kullandığı tik ağacının yüksek kalitesi, hem de 40’ı aşkın çekici ürünü sayesinde, dış mekan mobilyası ve zemin kaplaması konusunda aranan bir marka haline gelmiştir.