현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat
TeakConcept
3D Görselleştirme İstanbul
Genel Bakış 8Projeler (8) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (0)
edit edit in admin Değerlendirme iste Yeni proje
Değerlendirme iste Profili düzenle

Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • TeakConcept Midas, TeakConcept TeakConcept BahçeMobilyalar Ahşap Turuncu
    TeakConcept Midas
    TeakConcept Karya Masa, TeakConcept TeakConcept BahçeMobilyalar Ahşap Ahşap rengi
    TeakConcept Karya Masa
    TeakConcept Naturel Masa, TeakConcept TeakConcept BahçeMobilyalar Ahşap Ahşap rengi
    TeakConcept Naturel Masa
    TeakConcept Lara Masa, TeakConcept TeakConcept BahçeMobilyalar Ahşap Ahşap rengi
    TeakConcept Lara Masa, TeakConcept TeakConcept BahçeMobilyalar Ahşap Ahşap rengi
    TeakConcept Lara Masa
    TeakConcept Odesa Köşe Takımı, TeakConcept TeakConcept BahçeMobilyalar Ahşap Sarı
    TeakConcept Odesa Köşe Takımı
    TeakConcept Penelope Köşe Takımı, TeakConcept TeakConcept BahçeMobilyalar Ahşap Kırmızı
    TeakConcept Penelope Köşe Takımı, TeakConcept TeakConcept BahçeMobilyalar Ahşap Kırmızı
    TeakConcept Penelope Köşe Takımı, TeakConcept TeakConcept BahçeMobilyalar Ahşap Yeşil
    TeakConcept Penelope Köşe Takımı
    Hepsini göster: 8 proje

    TeakConcept, müşterilerine dünya standartlarında ahşap ve ahşap türevi ürünler ve bu ürünlere ilişkin hizmetler sağlayan Türkiye’nin öncü firmasıdır. Ağaç ithalatından nihai ürün montajına kadar bütün süreçleri kendisi gerçekleştirmekte ve de yönetmektedir. Yaptığı yatırımlarla modern ve verimli üretim tesislerine sahip olan TeakConçept, hem üretimde kullandığı tik ağacının yüksek kalitesi, hem de 40’ı aşkın çekici ürünü sayesinde, dış mekan mobilyası ve zemin kaplaması konusunda aranan bir marka haline gelmiştir.

    Hizmetler
    • Dominik Cumhuriyeti’nde yerel hükümetten özel şartlarla kiraladığımız tik (teak) ormanlarından toplayıp
    • tomruk olarak ithal ettiğimiz ağaçları
    • Türkiye’de bulunan modern üretim tesislerimizde işliyor ve sizlere sunuyoruz.
    Hizmet alanları
    • Bahçe mobilyası
    • Bahçe tasarımı
    • Outdoor projeler
    • Plaj uygulamaları
    • Deck uygulamaları
    • Park alanı uygulamaları
    Adres
    Masko Mobilya Kenti 6B Blok No:22
    34490 İstanbul
    Türkiye
    +90-2126752727 www.teak-concept.com
    Yasal mülkiyet

    TeakConcept, bir SNS Orman Ürünleri İnşaat Reklam Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi markası ve kuruluşudur.

      Add SEO element