TeakConcept, müşterilerine dünya standartlarında ahşap ve ahşap türevi ürünler ve bu ürünlere ilişkin hizmetler sağlayan Türkiye’nin öncü firmasıdır. Ağaç ithalatından nihai ürün montajına kadar bütün süreçleri kendisi gerçekleştirmekte ve de yönetmektedir. Yaptığı yatırımlarla modern ve verimli üretim tesislerine sahip olan TeakConçept, hem üretimde kullandığı tik ağacının yüksek kalitesi, hem de 40’ı aşkın çekici ürünü sayesinde, dış mekan mobilyası ve zemin kaplaması konusunda aranan bir marka haline gelmiştir.
- Hizmetler
- Dominik Cumhuriyeti’nde yerel hükümetten özel şartlarla kiraladığımız tik (teak) ormanlarından toplayıp
- tomruk olarak ithal ettiğimiz ağaçları
- Türkiye’de bulunan modern üretim tesislerimizde işliyor ve sizlere sunuyoruz.
- Hizmet alanları
- Bahçe mobilyası
- Bahçe tasarımı
- Outdoor projeler
- Plaj uygulamaları
- Deck uygulamaları
- Park alanı uygulamaları
- Adres
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Masko Mobilya Kenti 6B Blok No:22
34490 İstanbul
Türkiye
+90-2126752727 www.teak-concept.com
TeakConcept, bir SNS Orman Ürünleri İnşaat Reklam Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi markası ve kuruluşudur.