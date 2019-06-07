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İç Mimarist
İç Mimarlar İstanbul, Türkiye
Genel Bakış 8Projeler (8) 3Yeni Fikirler (3)
Değerlendirmeler (0)
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Projeler

Yeni proje
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    • Şömine, İç Mimarist İç Mimarist Modern Evler Mermer Kahverengi
    Şömine
    MODEREN BİR BANYO TASARIMI, İç Mimarist İç Mimarist Minimalist Banyo Mermer Kahverengi
    MODEREN BİR BANYO TASARIMI, İç Mimarist İç Mimarist Modern Banyo Mermer Bej
    MODEREN BİR BANYO TASARIMI, İç Mimarist İç Mimarist Minimalist Banyo Mermer Kahverengi
    MODEREN BİR BANYO TASARIMI
    FENERBAHÇE CAFE VE ÖZEL PROJE TASARIMI, İç Mimarist İç Mimarist Prefabrik ev Beton Gri
    FENERBAHÇE CAFE VE ÖZEL PROJE TASARIMI, İç Mimarist İç Mimarist Modern Evler Beton Gri
    FENERBAHÇE CAFE VE ÖZEL PROJE TASARIMI, İç Mimarist İç Mimarist Prefabrik ev Beton Gri
    +2
    FENERBAHÇE CAFE VE ÖZEL PROJE TASARIMI
    T.C MECLİS CAFE VE MİLLİ DEĞERLER YERLEŞKESİ, İç Mimarist İç Mimarist Prefabrik ev Beton Gri
    T.C MECLİS CAFE VE MİLLİ DEĞERLER YERLEŞKESİ, İç Mimarist İç Mimarist Prefabrik ev Beton Gri
    T.C MECLİS CAFE VE MİLLİ DEĞERLER YERLEŞKESİ, İç Mimarist İç Mimarist Prefabrik ev Beton Gri
    +2
    T.C MECLİS CAFE VE MİLLİ DEĞERLER YERLEŞKESİ
    salim koç , İç Mimarist İç Mimarist Prefabrik ev Metal Kahverengi
    salim koç , İç Mimarist İç Mimarist Prefabrik ev Metal Kahverengi
    salim koç , İç Mimarist İç Mimarist Prefabrik ev Metal Kahverengi
    +1
    salim koç
    newyork moderen spa banyo tasarımı, İç Mimarist İç Mimarist Modern Spa Mermer Gri
    newyork moderen spa banyo tasarımı
    Hepsini göster: 8 proje

    1975 Sivas'da doğan İç Mimar Salim Koç 2001 yılında Marmara Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık Bölümünden mezun oldu.

    Türkiye başta olmak çok sayıda tasarım yarışmasında ödüller kazandı. İç Mimari tasarım ve uygulama alanlarında projelere imza attı. Şu an kurumsal firmasında tasarım ve uygulama alanlarında hizmet vermektedir.

    GÜZEL YAŞAMAK BİR SANATTIR. YAŞANAN MEKANLARI GÜZELLEŞTİRMEK BİZİM SANATIMIZDIR.

    Hizmetler
    • iç mimarlık &yasarım&danışmanlık&uygulama hizmeti
    • iç mimari ve tasarım olan tüm yaşam alanları.
    Hizmet alanları
    istanbul, İstanbul, ve Türkiye
    Şirket ödülleri
    • akmerkez vitrin tasarım yarışması 2. dalda 1.lık
    • akmerkez vitrin tasarım yarışması 2. dalda jüri özel ödülü
    • usa coca cola stand tasarım yarışması 1.lık
    • üsküdar belediyesi fikir proje yarışması 1.lık
    Adres
    üsküdar
    34000 İstanbul, Türkiye
    Türkiye
    +90-5326316834 www.icmimarist.com
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