İç Mimarist

1975 Sivas'da doğan İç Mimar Salim Koç 2001 yılında Marmara Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık Bölümünden mezun oldu.

Türkiye başta olmak çok sayıda tasarım yarışmasında ödüller kazandı. İç Mimari tasarım ve uygulama alanlarında projelere imza attı. Şu an kurumsal firmasında tasarım ve uygulama alanlarında hizmet vermektedir.

GÜZEL YAŞAMAK BİR SANATTIR. YAŞANAN MEKANLARI GÜZELLEŞTİRMEK BİZİM SANATIMIZDIR.