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Butik Çatı &amp; Proje Danışmanlık
Çatı & Oluklar İstanbul
Genel Bakış 3Projeler (3) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (7)
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Projeler

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    • Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi , Butik Çatı & Proje Danışmanlık Butik Çatı & Proje Danışmanlık Çatı Bakır/Bronz/Pirinç
    Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi
    Acarkent Rheinzink Titanyum Çinko Kenet Çatı Kaplama, Butik Çatı & Proje Danışmanlık Butik Çatı & Proje Danışmanlık
    Acarkent Rheinzink Titanyum Çinko Kenet Çatı Kaplama
    Beylerbeyi Sarayı Rheinzink Titanyum Çinko Kenet Çatı Kaplama, Butik Çatı & Proje Danışmanlık Butik Çatı & Proje Danışmanlık Çatı Aluminyum/Çinko
    Beylerbeyi Sarayı Rheinzink Titanyum Çinko Kenet Çatı Kaplama, Butik Çatı & Proje Danışmanlık Butik Çatı & Proje Danışmanlık Çatı Aluminyum/Çinko
    Beylerbeyi Sarayı Rheinzink Titanyum Çinko Kenet Çatı Kaplama, Butik Çatı & Proje Danışmanlık Butik Çatı & Proje Danışmanlık Çatı Aluminyum/Çinko
    +2
    Beylerbeyi Sarayı Rheinzink Titanyum Çinko Kenet Çatı Kaplama

    Çözüm ortağı olduğumuz müşterilerimize, tasarımdan uygulama sonuna kadar geçen zorlu süreçte, mevcut ekibe entegre olup; yüklenici olarak aldığımız projelerin sorumluluğunu vaad edilmiş taahhütler doğrultusunda kalite ve zamandan taviz vermeden teknik destek ve aynı zamanda uygulamalı çözümler sunmaktadır.

    Hizmetler
    • Proje nokta detay çizim ve çözümleri
    • Çatı kaplama ve uygulama hizmetleri
    • Teknik danışmanlık hizmetleri
    • Ürün temini
    Hizmet alanları
    İSTANBUL
    Adres
    Adres: F.S.M Mah. Poligon Cad. Buyaka Sit. No:8, Kule:2 Kat:16 Ofis No:TT02-J
    34771 İstanbul
    Türkiye
    +90-5425851235 www.butikcati.com.tr

    Değerlendirmeler

    Timur Yılmaz
    Memnun kaldım, bilgili ve açıklayarak yapıyor herşeyi.
    8 ay önce
    Soyak Dis Klinigi
    Butik Çatı Firma Sahibi Yağız Sinan KAYA Bey işinde profesyonel dikkatli özenle işinin başında hatta çatıda işini takip eden iş sahibi...Kendisi görev aldığı iş toplukuklarında da çalışma alışkanlıkları iş disiplini ile lider vasfına sahip değerli bir iş insanı...Allah yolunu açık etsin...
    yaklaşık 1 yıl önce
    Tugba Suberk
    Yağız Bey ile ilk ortak çalışmamız oldu. Kartal dragosta bulunan villa projemizde çatı su akıtıyordu. Keşif sonrası uygun fiyat ve kaliteli işçilikle problemimize çözüm buldular. Her gün yapılan çalışmaları görselleriyle birlikte paylaştı. işinin her zaman başındaydı ve teklife dahil olmasa dahi mevcuttaki yalıtımları da kontrol ettiler. Hizmetiniz için çok teşekkür ederim, ilerleyen vakitlerde birlikte çalışmaktan mutluluk duyacağız 🙏😊
    yaklaşık 1 yıl önce
    Tüm 7 değerlendirmelerini göster
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