Çözüm ortağı olduğumuz müşterilerimize, tasarımdan uygulama sonuna kadar geçen zorlu süreçte, mevcut ekibe entegre olup; yüklenici olarak aldığımız projelerin sorumluluğunu vaad edilmiş taahhütler doğrultusunda kalite ve zamandan taviz vermeden teknik destek ve aynı zamanda uygulamalı çözümler sunmaktadır.
- Hizmetler
- Proje nokta detay çizim ve çözümleri
- Çatı kaplama ve uygulama hizmetleri
- Teknik danışmanlık hizmetleri
- Ürün temini
- Hizmet alanları
- İSTANBUL
- Adres
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Adres: F.S.M Mah. Poligon Cad. Buyaka Sit. No:8, Kule:2 Kat:16 Ofis No:TT02-J
34771 İstanbul
Türkiye
+90-5425851235 www.butikcati.com.tr