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Gümüşcü Mimarlık
İç Mimarlar Kayseri
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Projeler

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    • Sinan Başyazıcıoğlu Konut, Gümüşcü Mimarlık Gümüşcü Mimarlık Rustik Yemek Odası Ahşap Beyaz
    Sinan Başyazıcıoğlu Konut, Gümüşcü Mimarlık Gümüşcü Mimarlık Rustik Yemek Odası Ahşap Beyaz
    Sinan Başyazıcıoğlu Konut, Gümüşcü Mimarlık Gümüşcü Mimarlık Rustik Yemek Odası Ahşap Beyaz
    +9
    Sinan Başyazıcıoğlu Konut

    Gümüşcü Mimarlık iç mimari, mimari ve ürün tasarım anlayışı; modern mimari terminolojisinin başlıca prensiplerinden ilham alır. Bu anlayış, deneysel yaklaşımıyla kendini sürekli olarak geliştirir ve çağdaş bir dilde ilerici tasarım çözümleri üzerinde yoğunlaşır. Mimari altyapıyla geliştirdikleri, formun ve malzemenin ifadesini ortaya koydukları farklı ölçekli mekan tasarımlarında keşfedilmemiş yaşam tecrübeleri sunmaktadır.

    Hizmetler
    • Gümüşcü Mimarlık
    • küçük ölçekli özel bir apartman dairesinden büyük ölçekte tasarladığı çok katlı bir konut bloğuna kadar birçok alanda projeye imza atmıştır. Bugün
    • Kafe&Restoran
    • KONUT
    • OTEL
    • showroom
    • OFİS
    • eğitim yapıları ve ticari yapılar çalışma alanına dahildir.
    • Hepsini göster: 8 hizme
    Hizmet alanları
    • Mimarlık l İnşaat l Proje Yönetimi
    • kayseri
    Adres
    Gültepe Mh. Mustafa Şimşek Cd. Bağözü Sk. No: 4/U
    38010 Kayseri
    Türkiye
    +90-3522360700 www.gumuscumimarlik.com
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