Gümüşcü Mimarlık iç mimari, mimari ve ürün tasarım anlayışı; modern mimari terminolojisinin başlıca prensiplerinden ilham alır. Bu anlayış, deneysel yaklaşımıyla kendini sürekli olarak geliştirir ve çağdaş bir dilde ilerici tasarım çözümleri üzerinde yoğunlaşır. Mimari altyapıyla geliştirdikleri, formun ve malzemenin ifadesini ortaya koydukları farklı ölçekli mekan tasarımlarında keşfedilmemiş yaşam tecrübeleri sunmaktadır.
- Hizmetler
- Gümüşcü Mimarlık
- küçük ölçekli özel bir apartman dairesinden büyük ölçekte tasarladığı çok katlı bir konut bloğuna kadar birçok alanda projeye imza atmıştır. Bugün
- Kafe&Restoran
- KONUT
- OTEL
- showroom
- OFİS
- eğitim yapıları ve ticari yapılar çalışma alanına dahildir.
- Hepsini göster: 8 hizme
- Hizmet alanları
- Mimarlık l İnşaat l Proje Yönetimi
- kayseri
- Adres
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Gültepe Mh. Mustafa Şimşek Cd. Bağözü Sk. No: 4/U
38010 Kayseri
Türkiye
+90-3522360700 www.gumuscumimarlik.com