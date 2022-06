Lavi Tasarım, “Hayatınızı Siz, Hayallerinizi Biz Tasarlayalım” sloganı ile 01 Ocak 2017 tarihinde kurulmuştur. Fikir sahiplerinin, tasarım ürünleri ile ilgili yaşadıkları sıkıntıları başkalarının yaşamaması ve farklı tasarım ürünlerini insanlarla buluşturma düşüncesi ile sektöre adım atmıştır.





Lavi Tasarım; yaptığı işlerle hem müşterilerini memnun etmeye hem de diğer firmalara örnek olmaya söz vermiştir ve bu anlayışla yoluna devam etmektedir. Bu sebepledir ki, Lavi Tasarım kendisini; müşterilerine karşı, soğuk bir mağaza olarak değil; onların arasında yer alan, alın teri dökerek kazanç sağlayan, sıcak bir esnaf olarak tanımlamaktadır.





Bir butik firma sıcaklığına sahip Lavi Tasarım, aynı zamanda teknolojinin tüm imkanlarından yararlanmakta ve yapılan yorumları da önemseyerek müşterilerine en iyi, en güvenli ve en kolay alt yapıyı sağlayarak, onlara alışverişlerini huzur içerisinde yapma olanağı sunmaktadır.





Ürün yelpazesi her geçen gün artmaya devam etmekte olan Lavi Tasarım, piyasada nadir karşılaşabileceğiniz ürünleri kendisi tasarlamakta ve Türkiye’de üretmektedir.

Lavi Tasarım; ilk defa göreceğiniz neredeyse elle yapılmış güzellikte kanvas tabloları beğeninize sunmaktadır. Özel teknikler kullanarak tasarlanan kanvas tablolar, yüksek çözünürlükte basılmakta olup, orijinal fotoğraflara sanatsal efektler katılarak oluşturulmaktadır.





Lavi Tasarım, bir yandan da AR-GE çalışmalarına her an devam etmekte olup alanında öncülük ederek farklı tasarım ve dekorasyon ürünlerini sizlerle buluşturmaya devam etmektedir. Duvar saati, masa saati, rölyef tablo ve ahşap ev dekorasyon ürünleri çeşitliliğimiz her geçen gün artmaktadır.





Kısaca, müşterilerinin memnuniyeti ile övünen ve bununla gururlanan Lavi Tasarım; sizin, ailenizin, çevrenizin ve evinizin mutluluğu için çalışmaktadır. Lavi Tasarım aracılığı ile sahip olacağınız bu eşsiz ürünler sayesinde hem mutlu olacaksınız hem de mutluluğu çevrenize yayarak Lavi Tasarım adını da ödüllendirmiş olacaksınız.





Ürünlerinde müşteri memnuniyeti ve beğeni garantisi sunan Lavi Tasarım ’ı desteklediğiniz ve takip ettiğiniz için çok teşekkür ederiz.