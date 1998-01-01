EHAM INTERIOR ARCHITECTURE

EHAM 2017 yılında kurulmuş iç mimari proje ve mobilya tasarımı firmasıdır. Kurucusu Ebru Hamzaoğlu 1998 Marmara G.S.F. Hacim Bölümünden mezun olmuştur. Farklı sektörlerde edindiği 20 senelik tecrübe ve deneyimle, üst düzey yönetici olarak bir çok başarılı projeye imza atmıştır. Projelerimizi müşterilerimizin hayallerini, konforlu yaşamasını sağlayacak ve tüm gereksinimlerini karşılayan mekânlar yaratacak şekilde gerçekleştiriyoruz. EHAM ailesi olarak aldığımız sanat eğitimi, hayat ve deneyimlerimizden öğrendiklerimizle sizlere yaşadıkça değerlenen, keyifleşen yaşam alanları sunuyoruz. Her bireyin kendi yaşam alanını oluşturma hakkına saygı duyup, sizlerle hedeflerimize beraber yürüyoruz. İdealimiz; konut, ofis ve sosyal alan projelerinde işlevselliği, tasarımı ve prestijli fark yaratan projelerle anılmaktır. Prensibimiz, proje çalışmalarımızı, çözüm ortağı olarak birlikte yol aldığımız müşteri ve kurumsal firmalarla karşılıklı işbirliği ve güven çerçevesinde sürdürmektir. Zarif bir lüx anlayışı ile simetri ve dengenin hakim olduğu mekanlar yaratmayı seviyoruz. EHAM'ın sakin havası seçkin detaylarla zenginleştirdiği, konforlu olduğu kadar lüxüde içinde barındırmasında gizlidir.