ΛRCHIST Mimarlık|Archıtecture

Tasarımcı, mimar ve mühendislerin bir araya gelerek kurduğu ARCHIST, İstanbul’da bulunan ofiste hizmet vermektedir.ARCHIST; kamu binaları, ticaret üniteleri, eğitim yapıları, konutlar gibi farklı tipoloji ve ölçeklerde üstlendiği projeleri, tasarımı her zaman ön planda tutarak tamamlamaktadır. Yapının programlama evresinden iç mekân detaylarına kadar, üretim sürecinin her aşamasında bir çözüm ortağı olarak hem işverenin, hem de kullanıcının yanında durmaya özen göstermektedir. Bulunduğu çevredeki verileri analiz eden, tasarım sürecinin bir parçası haline getiren bir anlayışla yapıyı, o yere özgü kılmaya çalışmaktadır. Yalnızca projelendirme sürecinde değil, sonrasında yapının inşası ve işletmesi kısmında da ARCHIST bir çözüm ortağı olarak varlığını sürdürmektedir.