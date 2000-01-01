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ΛRCHIST Mimarlık|Archıtecture
Mimarlar Istanbul
Genel Bakış 44Projeler (44) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

Yeni proje
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    • Noble Suites, ΛRCHIST Mimarlık|Archıtecture ΛRCHIST Mimarlık|Archıtecture Ticari alanlar
    Noble Suites, ΛRCHIST Mimarlık|Archıtecture ΛRCHIST Mimarlık|Archıtecture Ticari alanlar
    Noble Suites, ΛRCHIST Mimarlık|Archıtecture ΛRCHIST Mimarlık|Archıtecture Ticari alanlar
    +3
    Noble Suites
    Binnaz Hatun Camii, ΛRCHIST Mimarlık|Archıtecture ΛRCHIST Mimarlık|Archıtecture Ticari alanlar
    Binnaz Hatun Camii, ΛRCHIST Mimarlık|Archıtecture ΛRCHIST Mimarlık|Archıtecture Ticari alanlar
    Binnaz Hatun Camii, ΛRCHIST Mimarlık|Archıtecture ΛRCHIST Mimarlık|Archıtecture Ticari alanlar
    +7
    Binnaz Hatun Camii
    Haus 11 Suites, ΛRCHIST Mimarlık|Archıtecture ΛRCHIST Mimarlık|Archıtecture Ticari alanlar
    Haus 11 Suites, ΛRCHIST Mimarlık|Archıtecture ΛRCHIST Mimarlık|Archıtecture Ticari alanlar
    Haus 11 Suites, ΛRCHIST Mimarlık|Archıtecture ΛRCHIST Mimarlık|Archıtecture Ticari alanlar
    +16
    Haus 11 Suites
    Karis Alışveriş Merkezi ve Otel, ΛRCHIST Mimarlık|Archıtecture ΛRCHIST Mimarlık|Archıtecture Ticari alanlar
    Karis Alışveriş Merkezi ve Otel, ΛRCHIST Mimarlık|Archıtecture ΛRCHIST Mimarlık|Archıtecture Ticari alanlar
    Karis Alışveriş Merkezi ve Otel, ΛRCHIST Mimarlık|Archıtecture ΛRCHIST Mimarlık|Archıtecture Ticari alanlar
    +9
    Karis Alışveriş Merkezi ve Otel
    Yıldırım Konutu, ΛRCHIST Mimarlık|Archıtecture ΛRCHIST Mimarlık|Archıtecture Müstakil ev
    Yıldırım Konutu, ΛRCHIST Mimarlık|Archıtecture ΛRCHIST Mimarlık|Archıtecture Müstakil ev
    Yıldırım Konutu, ΛRCHIST Mimarlık|Archıtecture ΛRCHIST Mimarlık|Archıtecture Modern Evler
    +8
    Yıldırım Konutu
    Çanakkale Belediyesi Çarşı ve Yaşam Merkezi Yarışması Alernatif 1, ΛRCHIST Mimarlık|Archıtecture ΛRCHIST Mimarlık|Archıtecture Ticari alanlar
    Çanakkale Belediyesi Çarşı ve Yaşam Merkezi Yarışması Alernatif 1, ΛRCHIST Mimarlık|Archıtecture ΛRCHIST Mimarlık|Archıtecture Ticari alanlar
    Çanakkale Belediyesi Çarşı ve Yaşam Merkezi Yarışması Alernatif 1, ΛRCHIST Mimarlık|Archıtecture ΛRCHIST Mimarlık|Archıtecture Ticari alanlar
    +13
    Çanakkale Belediyesi Çarşı ve Yaşam Merkezi Yarışması Alernatif 1
    Hepsini göster: 44 proje

    Tasarımcı, mimar ve mühendislerin bir araya gelerek kurduğu ARCHIST, İstanbul’da bulunan ofiste hizmet vermektedir.ARCHIST; kamu binaları, ticaret üniteleri, eğitim yapıları, konutlar gibi farklı tipoloji ve ölçeklerde üstlendiği projeleri, tasarımı her zaman ön planda tutarak tamamlamaktadır. Yapının programlama evresinden iç mekân detaylarına kadar, üretim sürecinin her aşamasında bir çözüm ortağı olarak hem işverenin, hem de kullanıcının yanında durmaya özen göstermektedir. Bulunduğu çevredeki verileri analiz eden, tasarım sürecinin bir parçası haline getiren bir anlayışla yapıyı, o yere özgü kılmaya çalışmaktadır. Yalnızca projelendirme sürecinde değil, sonrasında yapının inşası ve işletmesi kısmında da ARCHIST bir çözüm ortağı olarak varlığını sürdürmektedir.

    Hizmetler
    mimarlık, iç mimarlık, ve tasarım
    Hizmet alanları
    istanbul
    Şirket ödülleri
    ​ 19 Mayıs İzleği Kentsel Tasarım Yarışması Mansiyon Ödülü
    Adres
    Gümüşsuyu Mahallesi, Ülker Sk. No:32
    34437 Istanbul
    Türkiye
    +90-5326885916 www.arch.ist
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