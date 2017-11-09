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HAMMAM DESİGN RADİATOR
Isıtma, Soğutma ve Klima Uzmanları Istanbul
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Değerlendirmeler (9)
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    • HAMMAM DESİGN RADİATOR
    HAMMAM DESİGN RADİATOR
    HAMMAM DESİGN RADİATOR
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    Firmamız

    sektöründe lider Havlupan, Radyatör ve Elektrikli Havlupan üreticilerindendir. Üretici kimliğimiz ve 20 senelik tecrübemiz ile 100 ü aşkın modelimize ek olarak, projelerinize  özel çözümler de sunabiliriz. Firmamız, ağırlıklı Kuzey Avrupa ülkeleri olmak üzere, Amerika dan Taiwan’a uzanan çok geniş bir coğrafyaya ihracat yapmakta olup, Türkiye de birçok prestijli projede çözüm ortağı olarak yer almaktadır.

    Ürün gamımızı oluşturan ürünler aşağıda listelenmiştir;

    ** Paslanmaz çelik dizayn radyatörler ve havlupanlar,

    ** Çelik havlupanlar,

    ** Elektrikli radyatör ve havlupanlar,

    ** Aluminyum dizayn radyatörler ve Havlupanlar

    Ürünlerimize ait kataloglarımıza imza bölümünde yer alan mavi link butonlarından ve web sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

    Hizmetler
    • Paslanmaz çelik dizayn radyatörler ve havlupanlar
    • Çelik havlupanlar
    • Aluminyum dizayn radyatörler ve Havlupanlar
    • elektrikli havlupanlar
    Hizmet alanları
    • Paslanmaz çelik dizayn radyatörler ve havlupanlar
    • Çelik havlupanlar
    • Elektrikli radyatör ve havlupanlar
    • Aluminyum dizayn radyatörler ve Havlupanlar
    • istanbul
    Şirket ödülleri
    2014 en iyi tasarım ödülü ,2019 iç dizayn en iyi tasarım ödülü .
    Adres
    Feneryolu Mahallesi, Bağdat Cd. No:169, 34724 Kadıköy/İstanbul
    34724 Istanbul
    Türkiye
    +90-2163633400 www.hammamradiator.com.tr

    Değerlendirmeler

    yunus unlukaya
    Dekoratif havlupan, dekoratif radyatör ve özel tasarım havlupan üretiminde Türkiye'de Öncü Marka Hammam, Havlupan üreticisi olana Hammam, İstanbul Kadıköy'de mağazası bulunmakta, bir çok havlupan modelini sergiliyor ve satışını yapıyorlar. Eskişehir'de ise ARGE merkezi ve üretim yapmakta. 40'tan fazla ülkeye havlupan ve alüminyum radyatör ihracatı yapmaktalar. Yakın zamanda hammamonline.com online alışveriş web sitelerini açtılar. İncelemenizi tavsiye ederim.
    3 ay önce
    hakan akbulut
    Harika dizaynlar
    5 ay önce
    Noyan Aksu
    Harika modeller var, cok ilgili satis temsilcisi bütun incelikleriyle ürünleri tanıtıyor.Banyoma estetik katan harika bir model edindim.
    8 ay önce
    Tüm 9 değerlendirmelerini göster
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