HAMMAM DESİGN RADİATOR

Firmamız

sektöründe lider Havlupan, Radyatör ve Elektrikli Havlupan üreticilerindendir. Üretici kimliğimiz ve 20 senelik tecrübemiz ile 100 ü aşkın modelimize ek olarak, projelerinize özel çözümler de sunabiliriz. Firmamız, ağırlıklı Kuzey Avrupa ülkeleri olmak üzere, Amerika dan Taiwan’a uzanan çok geniş bir coğrafyaya ihracat yapmakta olup, Türkiye de birçok prestijli projede çözüm ortağı olarak yer almaktadır.

Ürün gamımızı oluşturan ürünler aşağıda listelenmiştir;

** Paslanmaz çelik dizayn radyatörler ve havlupanlar,

** Çelik havlupanlar,

** Elektrikli radyatör ve havlupanlar,

** Aluminyum dizayn radyatörler ve Havlupanlar

Ürünlerimize ait kataloglarımıza imza bölümünde yer alan mavi link butonlarından ve web sayfamızdan ulaşabilirsiniz.