Furkan Acar Mimarlık

Yaptirmak istedigimiz projeyle alakalı düşüncelerimizi dinleyip kendi profesyonel yaklasimi ile cesitli alternatifler sunup doğru seçimi yapmamizi sağladı. Takim proje şeklinde çalışip ruhsatimizi teslim aldik, memnum kaldik. Mimar Furkan Acar'i tavsiye ediyorum.
Mimar Furkan Bey Ilk Tanismamizdan sonra pozitif yaklaşımı istediğimiz herşeye vermiş olduğu cevaplar ile iş bilgisi konusunda beni tatmin etmiş olup,Ayrica sıcak kanlı çalışkan iletişimi çok kuvvetli kaliteli iş anlayışı istediğimiz projeye yaklaşımı ile değer katarak modern bir tesis yapmamıza destekleri ile tam bir profosyonel yaklaşım göstermiştir teşekkür ederim.Fatih Gün