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Furkan Acar Mimarlık
Mimarlar Konya
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    • Hepsini göster: 15 hizme
    Hizmet alanları
    KONYA
    Adres
    Nişantaş Mah. Şehit Ömer Taşer Sk. No:10 Office Center İş Merkezi Kat:2 Daire:16
    42060 Konya
    Türkiye
    +90-5536535553 www.furkanacar.com

    Değerlendirmeler

    Ali Yataman
    İşinin ehli bir firma
    4 ay önce
    Asli Aydin
    Yaptirmak istedigimiz projeyle alakalı düşüncelerimizi dinleyip kendi profesyonel yaklasimi ile cesitli alternatifler sunup doğru seçimi yapmamizi sağladı. Takim proje şeklinde çalışip ruhsatimizi teslim aldik, memnum kaldik. Mimar Furkan Acar'i tavsiye ediyorum.
    1 yıldan fazla önce
    Fatih Gün
    Mimar Furkan Bey Ilk Tanismamizdan sonra pozitif yaklaşımı istediğimiz herşeye vermiş olduğu cevaplar ile iş bilgisi konusunda beni tatmin etmiş olup,Ayrica sıcak kanlı çalışkan iletişimi çok kuvvetli kaliteli iş anlayışı istediğimiz projeye yaklaşımı ile değer katarak modern bir tesis yapmamıza destekleri ile tam bir profosyonel yaklaşım göstermiştir teşekkür ederim.Fatih Gün
    1 yıldan fazla önce
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