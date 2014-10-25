COŞKUN ORMAN ÜRÜNLERİ

2012 Yılında 180 m² Kapalı Alanda Mobilya Tasarımına ve Üretimine Başlayan Genç ve Profesyonel Kadromuz Bugün Zamanın İlerlemesi İle Birlikte Öncü ve Güncel Ürün Teknolojimizle birlikte Bugünlere 1200 m² Kapalı Alanda Hizmet Vermekteyiz.

Başarımızın Sebebi;

1.%100 Müşteri Memnuniyetinden Ödün vermememiz.

2.Zamanında Ürün Teslim Etmek İçin Gece Gündüz Demeden Çalışkanlığımız.

3.Doğru Fiyat ve Analizi Müşterilerimize Sunduğumuz İmkanlarımız

4.Teslimat Sonrası Ürün Güvencesi ve Yaklaşımımız.

5.Müşterimizin Doğru Ürün ihtiyacını Algılamamız ve Sunduğumuz Tasarımımız

6.Sebep Ne Olursa Olsun Kalitemizle Oynamamamız.

Bizleri Bugünlere Taşıyan Bu 6 Özelliğimiz

Siz Değerli Müşterilerimize Uzun Yıllarca Hizmet Vermek İçin Yanınızdayız