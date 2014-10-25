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COŞKUN ORMAN ÜRÜNLERİ
Mutfak & Banyo Aksamları Eskişehir
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Değerlendirmeler (3)
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    • COŞKUN ORMAN ÜRÜNLERİ
    COŞKUN ORMAN ÜRÜNLERİ
    COŞKUN ORMAN ÜRÜNLERİ
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    2012 Yılında 180 m² Kapalı Alanda Mobilya Tasarımına ve Üretimine Başlayan Genç ve Profesyonel Kadromuz Bugün Zamanın İlerlemesi İle Birlikte  Öncü ve Güncel Ürün Teknolojimizle birlikte  Bugünlere 1200 m² Kapalı Alanda Hizmet Vermekteyiz.

    Başarımızın Sebebi;

    1.%100 Müşteri Memnuniyetinden Ödün vermememiz.

    2.Zamanında Ürün Teslim Etmek İçin Gece Gündüz Demeden Çalışkanlığımız.

    3.Doğru Fiyat ve Analizi Müşterilerimize Sunduğumuz İmkanlarımız

    4.Teslimat Sonrası Ürün Güvencesi ve Yaklaşımımız.

    5.Müşterimizin Doğru Ürün ihtiyacını Algılamamız ve Sunduğumuz Tasarımımız

    6.Sebep Ne Olursa Olsun Kalitemizle Oynamamamız.

    Bizleri Bugünlere Taşıyan Bu 6 Özelliğimiz

    Siz Değerli Müşterilerimize Uzun Yıllarca Hizmet Vermek İçin Yanınızdayız

    Hizmetler
    MUTFAKDOLABI, BANYO DOLABI, ve HAZIR MODÜLLER
    Hizmet alanları
    ESKİŞEHİR
    Adres
    ULUÖNDER MH. BAKSAN SANAYİ SİTESİ NO:86/13 TEPEBAŞI/ESKİŞEHİR
    26000 Eskişehir
    Türkiye
    +90-5323657725 www.coskunormanurunleri.com

    Değerlendirmeler

    Emre ÖZKAN
    6 ay önce
    Ebru COŞKUN
    yaklaşık 4 yıl önce
    BÜLENT COŞKUN
    4 yıldan fazla önce
    Tüm 3 değerlendirmelerini göster
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