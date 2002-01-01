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ASN İç Mimarlık
İç Mimarlar Antalya
Genel Bakış 7Projeler (7) 1Yeni Fikirler (1)
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Projeler

Yeni proje
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    • Korkuteli Köy Evi, ASN İç Mimarlık ASN İç Mimarlık Küçük Yatak Odası Ahşap Beyaz
    Korkuteli Köy Evi, ASN İç Mimarlık ASN İç Mimarlık Yatak OdasıMakyaj Masaları Ahşap Beyaz
    Korkuteli Köy Evi, ASN İç Mimarlık ASN İç Mimarlık Kırsal Yatak Odası
    +19
    Korkuteli Köy Evi
    Antalya Lara daire, ASN İç Mimarlık ASN İç Mimarlık Modern Mutfak Ahşap rengi
    Antalya Lara daire, ASN İç Mimarlık ASN İç Mimarlık Modern Oturma Odası Ahşap Beyaz
    Antalya Lara daire, ASN İç Mimarlık ASN İç Mimarlık Mutfak üniteleri Ahşap Beyaz
    +20
    Antalya Lara daire
    Yazlık Konut, ASN İç Mimarlık ASN İç Mimarlık Akdeniz Oturma Odası Ahşap Beyaz
    Yazlık Konut, ASN İç Mimarlık ASN İç Mimarlık Akdeniz Oturma Odası Ahşap Beyaz
    Yazlık Konut, ASN İç Mimarlık ASN İç Mimarlık Küçük Mutfak Ahşap Beyaz
    Yazlık Konut
    DAİRE MOBİLYA TASARIMLARI, ASN İç Mimarlık ASN İç Mimarlık Mutfak üniteleri Ahşap Ahşap rengi
    DAİRE MOBİLYA TASARIMLARI, ASN İç Mimarlık ASN İç Mimarlık Modern Mutfak Ahşap Ahşap rengi
    DAİRE MOBİLYA TASARIMLARI, ASN İç Mimarlık ASN İç Mimarlık Modern Yatak Odası Ahşap Gri
    +2
    DAİRE MOBİLYA TASARIMLARI
    AnahtarTeslim Tadilat, ASN İç Mimarlık ASN İç Mimarlık
    AnahtarTeslim Tadilat, ASN İç Mimarlık ASN İç Mimarlık
    AnahtarTeslim Tadilat, ASN İç Mimarlık ASN İç Mimarlık
    +12
    AnahtarTeslim Tadilat
    28 Dairelik Binanın iç mekan tasarım ve uygulama projesi, ASN İç Mimarlık ASN İç Mimarlık Küçük Mutfak Ahşap Ahşap rengi
    28 Dairelik Binanın iç mekan tasarım ve uygulama projesi, ASN İç Mimarlık ASN İç Mimarlık Modern Koridor, Hol & Merdivenler Gri
    28 Dairelik Binanın iç mekan tasarım ve uygulama projesi, ASN İç Mimarlık ASN İç Mimarlık Modern Banyo Granit Gri
    +3
    28 Dairelik Binanın iç mekan tasarım ve uygulama projesi
    Hepsini göster: 7 proje

    ASN İç Mimarlık olarak, tutkularını ve değerlerini müşterileriyle paylaşan, oluşturduğumuz mekanlarda yaratıcı çözümler üreten yenilikçi bir firmayız. Bizler, tasarımlarımızda daima müşterilerimizin ihtiyaçlarını, isteklerini doğru şekilde analiz ederek oluşturduğumuz mekan konseptleriyle etkili, kaliteli ve sürdürülebilir olmayı amaçlarız.

        Firmamız, 2002'den beri Antalya'da bir çok kurum ve kuruluşlarla çalışmakta olan Çağrı Güler Emlak (www.cgremlak.net) referansıyla başarılı projelere imza atmıştır. Antalya Barosu , EMOOPTİK , Antalya Bursa Kumaş gibi bilinen firmalar başlıca referanslarımız arasındadır.Projelerimizde etkili tasarımlar ortaya koyarak kalıcı olmayı hedefleriz. Doğru analiz, programlama ve maliyet çalışmalarıyla mekan için en verimli tasarımları ortaya çıkartırız. Yarattığımız mekanların insanlar üzerinde oluşturduğu etkiye önem veririz.Projelerimizde oluşturduğumuz bütünleşmiş tasarım unsurlarıyla mekanların akıcı ve etkili olmasını sağlarız.

    Hizmetler
    • Konut tasarmı
    • Anahtar Teslim Tadilat
    • Ofis tasarımı
    • Cafe ve restaurant tasarımı
    • mobilya tasarımı
    • planlama ve 3d modelleme
    • Konsept tasarımlar
    • Mutfak Tasarımı
    • Banyo tasarımı
    • Daire tadilatı
    • Hepsini göster: 10 hizme
    Hizmet alanları
    Antalya ve Antalya Çevresi
    Şirket ödülleri
    2015 yılı'nda AGT ve üniversitenin ortaklığı ile yapılan proje-konut yarışmasında en iyi ürün detay kullanımı ödülü alınmıştır.
    Adres
    Liman Mahallesi Atatürk Bulvarı AltınkumSahil Sitesi 196/D Çağr GÜLER EMLAK
    07070 Antalya
    Türkiye
    +90-5355696984 www.asnmimarlik.com
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