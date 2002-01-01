ASN İç Mimarlık olarak, tutkularını ve değerlerini müşterileriyle paylaşan, oluşturduğumuz mekanlarda yaratıcı çözümler üreten yenilikçi bir firmayız. Bizler, tasarımlarımızda daima müşterilerimizin ihtiyaçlarını, isteklerini doğru şekilde analiz ederek oluşturduğumuz mekan konseptleriyle etkili, kaliteli ve sürdürülebilir olmayı amaçlarız.

Firmamız, 2002'den beri Antalya'da bir çok kurum ve kuruluşlarla çalışmakta olan Çağrı Güler Emlak (www.cgremlak.net) referansıyla başarılı projelere imza atmıştır. Antalya Barosu , EMOOPTİK , Antalya Bursa Kumaş gibi bilinen firmalar başlıca referanslarımız arasındadır.Projelerimizde etkili tasarımlar ortaya koyarak kalıcı olmayı hedefleriz. Doğru analiz, programlama ve maliyet çalışmalarıyla mekan için en verimli tasarımları ortaya çıkartırız. Yarattığımız mekanların insanlar üzerinde oluşturduğu etkiye önem veririz.Projelerimizde oluşturduğumuz bütünleşmiş tasarım unsurlarıyla mekanların akıcı ve etkili olmasını sağlarız.