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CRK İÇ MİMARLIK
İç Mimarlar İstanbul, Türkiye
Genel Bakış 14Projeler (14) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (2)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • B.T Evi , CRK İÇ MİMARLIK CRK İÇ MİMARLIK Oturma OdasıKanepe & Koltuklar Ahşap Beyaz
    B.T Evi , CRK İÇ MİMARLIK CRK İÇ MİMARLIK Oturma OdasıKanepe & Koltuklar Ahşap Beyaz
    B.T Evi , CRK İÇ MİMARLIK CRK İÇ MİMARLIK Oturma OdasıKanepe & Koltuklar Ahşap Beyaz
    +6
    B.T Evi
    Prag Konut Projesi B.A Evi , CRK İÇ MİMARLIK CRK İÇ MİMARLIK Villa Beton Bej
    Prag Konut Projesi B.A Evi , CRK İÇ MİMARLIK CRK İÇ MİMARLIK Villa Beton Beyaz
    Prag Konut Projesi B.A Evi , CRK İÇ MİMARLIK CRK İÇ MİMARLIK Villa Beton Beyaz
    +12
    Prag Konut Projesi B.A Evi
    Sultan Ahmet Ofis Projesi, CRK İÇ MİMARLIK CRK İÇ MİMARLIK Ofis Alanları & Mağazalar Ahşap Bej
    Sultan Ahmet Ofis Projesi, CRK İÇ MİMARLIK CRK İÇ MİMARLIK Ofis Alanları & Mağazalar Ahşap Beyaz
    Sultan Ahmet Ofis Projesi, CRK İÇ MİMARLIK CRK İÇ MİMARLIK Ofis Alanları & Mağazalar Ahşap Ahşap rengi
    +4
    Sultan Ahmet Ofis Projesi
    Paris'te Konut, CRK İÇ MİMARLIK CRK İÇ MİMARLIK Çocuk OdasıDepo Ahşap Bej
    Paris'te Konut, CRK İÇ MİMARLIK CRK İÇ MİMARLIK Çocuk OdasıYatak & Beşikler Ahşap Bej
    Paris'te Konut, CRK İÇ MİMARLIK CRK İÇ MİMARLIK Çocuk OdasıYatak & Beşikler Ahşap Bej
    +11
    Paris'te Konut
    Victorious Showroom Design , CRK İÇ MİMARLIK CRK İÇ MİMARLIK
    Victorious Showroom Design , CRK İÇ MİMARLIK CRK İÇ MİMARLIK
    Victorious Showroom Design , CRK İÇ MİMARLIK CRK İÇ MİMARLIK
    +2
    Victorious Showroom Design
    Lounge Design, CRK İÇ MİMARLIK CRK İÇ MİMARLIK Minimalist Banyo
    Lounge Design, CRK İÇ MİMARLIK CRK İÇ MİMARLIK İç Dekorasyon
    Lounge Design, CRK İÇ MİMARLIK CRK İÇ MİMARLIK Minimalist Oturma Odası
    +6
    Lounge Design
    Hepsini göster: 14 proje

    Crk İç Mimarlık 2017 yılında Mimar Oğuzhan Yılmaz tarafından kuruldu.

    “Hayatımızı besleyen tüm anlar bizler için bir kırılma noktasıdır.Yaşam tüm bu kırılma ve dönüm noktalarının odağında formunu almaya devam eder, Crk bu kırılma alanlarında sizler için doğru yönleri belirlemeye yardımcı olur.

    Crk Tasarım ve yaratıcılığını bu isimden almaktadır.Hayatınızın doğru kırılma noktalarını şekillendirmek için Crk her zaman ekibiyle yanınızda...

    Amacımız ihtiyaçlara yanıt veren tasarımlar ile beraber dikkat çekici ama sade, karakterli,detayları ile kalıcı yaşam alanları sunarken zamansız olabilmek ve bu sayede insanların bu alanlarda her zaman kendilerini oraya ait hissedebilmesini sağlamak.

    Projelerde büyük-küçük demeden insanların yaşadığı ve çalıştığı alanlara dokunmak, hayallerini gerçekleştirmek kendi hayalimizi gerçekleştirmek gibi. Onlarla geçirdiğimiz süre boyunca onların karakterini alıp bir eve ya da iş yerine verebilmek en büyük heyecanımız.

    İhtiyaçları en yaratıcı ve kullanıma uygun hale getirmek ve bu hizmeti herkesin ulaşılabilir olmasını sağlamak ise daimi hedefimiz..”

    Crk İç Mimarlık; Birçok projenin mimari - iç mimari ve uygulamalarının yapıldığı bir tasarım ofisidir. Projenin tamamına ya da bir bölümüne; konsept danışmanlığı, proje geliştirme ve yönetme hizmetleri sunmaktadır.

    Hizmet Alanlarımız :

    • Ofis Projeleri
    • Konut Projeleri
    • Villa-Ev Projeleri
    • Mağaza Projeleri
    • Cafe Projeleri
    • Restoran Projeleri
    • Tüm Yaşam Alanları


    Hizmetler
    • iç mimarlık
    • iç mimari tasarım
    • tasarım
    • mimarlık
    • iç mekan
    • Proje
    Hizmet alanları
    istanbul, İstanbul, ve Türkiye
    Adres
    Ispartakule bulv.no/12 Unikonut sit. C2/22 Avcılar
    30334 İstanbul, Türkiye
    Türkiye
    +90-5070264298 www.crkicmimarlik.com

    Değerlendirmeler

    Batuhan Şuta
    Oğuzhan Bey mimari anlamda çizgisini hiç bozmadan çok kaliteli çalışamalar gerçekleştiriyor kendisine teşekkür ederiz
    2 yıldan fazla önce
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    Semih ERTAŞ Semih ERTAŞ
    Oğuzhan bey ve ekibine verdikleri hizmet ve kalitelerinden ötürü bir kez daha teşekkür ederim.
    2 yıldan fazla önce
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