CRK İÇ MİMARLIK

Crk İç Mimarlık 2017 yılında Mimar Oğuzhan Yılmaz tarafından kuruldu.

“Hayatımızı besleyen tüm anlar bizler için bir kırılma noktasıdır.Yaşam tüm bu kırılma ve dönüm noktalarının odağında formunu almaya devam eder, Crk bu kırılma alanlarında sizler için doğru yönleri belirlemeye yardımcı olur.

Crk Tasarım ve yaratıcılığını bu isimden almaktadır.Hayatınızın doğru kırılma noktalarını şekillendirmek için Crk her zaman ekibiyle yanınızda...

Amacımız ihtiyaçlara yanıt veren tasarımlar ile beraber dikkat çekici ama sade, karakterli,detayları ile kalıcı yaşam alanları sunarken zamansız olabilmek ve bu sayede insanların bu alanlarda her zaman kendilerini oraya ait hissedebilmesini sağlamak.

Projelerde büyük-küçük demeden insanların yaşadığı ve çalıştığı alanlara dokunmak, hayallerini gerçekleştirmek kendi hayalimizi gerçekleştirmek gibi. Onlarla geçirdiğimiz süre boyunca onların karakterini alıp bir eve ya da iş yerine verebilmek en büyük heyecanımız.

İhtiyaçları en yaratıcı ve kullanıma uygun hale getirmek ve bu hizmeti herkesin ulaşılabilir olmasını sağlamak ise daimi hedefimiz..”

Crk İç Mimarlık; Birçok projenin mimari - iç mimari ve uygulamalarının yapıldığı bir tasarım ofisidir. Projenin tamamına ya da bir bölümüne; konsept danışmanlığı, proje geliştirme ve yönetme hizmetleri sunmaktadır.

Hizmet Alanlarımız :

Ofis Projeleri

Konut Projeleri

Villa-Ev Projeleri

Mağaza Projeleri

Cafe Projeleri

Restoran Projeleri

Tüm Yaşam Alanları



