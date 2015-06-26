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Detay Yapı Mimarlık
Mimarlar İstanbul
Genel Bakış 3Projeler (3) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • Aysun Hanım Salon Dekorasyonu-Tuzla, Detay Yapı Mimarlık Detay Yapı Mimarlık İç Dekorasyon
    Aysun Hanım Salon Dekorasyonu-Tuzla, Detay Yapı Mimarlık Detay Yapı Mimarlık İç Dekorasyon
    Aysun Hanım Salon Dekorasyonu-Tuzla, Detay Yapı Mimarlık Detay Yapı Mimarlık İç Dekorasyon
    +3
    Aysun Hanım Salon Dekorasyonu-Tuzla
    Modern Banyo Tadilatı-Beylerbeyi, Detay Yapı Mimarlık Detay Yapı Mimarlık BanyoDekorasyon
    Modern Banyo Tadilatı-Beylerbeyi, Detay Yapı Mimarlık Detay Yapı Mimarlık BanyoDekorasyon
    Modern Banyo Tadilatı-Beylerbeyi, Detay Yapı Mimarlık Detay Yapı Mimarlık BanyoAksesuarlar
    +5
    Modern Banyo Tadilatı-Beylerbeyi
    Ev tadilat - Altunizade/İstanbul, Detay Yapı Mimarlık Detay Yapı Mimarlık Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
    Ev tadilat - Altunizade/İstanbul, Detay Yapı Mimarlık Detay Yapı Mimarlık Ev İçiBitki & Aksesuarlar
    Ev tadilat - Altunizade/İstanbul, Detay Yapı Mimarlık Detay Yapı Mimarlık Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
    +19
    Ev tadilat - Altunizade/İstanbul

    İnşaatın temelden çatıya 23 yıllık tecrübemizle alanımızda liderliğe aday bir firmayız. Yapmış olduğumuz işlerde öncelikli amacımızın para kazanmak değil müşteri odaklı olduğunu sayısız projelerde sayısız müşterilerimize gösterdiğimize inanıyoruz. İşlerimizde marka olmak öncelikli hedefimizdir ve işimizi gerçekten severek yapıyoruz. Daha da iyi olabilmek için sürekli araştırıyoruz ve sürekli kendimizi yeniliyoruz; bahane değil çözüm sunuyoruz. Firmamız 1996 da İstanbul'da kuruldu ve hala başta İstanbul olmak üzere bütün Türkiye'de hizmetlerine devam etmektedir. Kalitenin adresi olan Detay Yapı Mimarlık a taleplerinizi kolayca iletebilirsiniz.

    Hizmetler
    • Ev Tadilat´
    • Mutfak Tadilat
    • Banyo Tadilat
    • Ofis ve İş yeri Tadilat
    • Mutfa Dolabı
    • Banyo Dolabı
    • Giysi Dolabı
    • Gardrop
    • Portmanto
    • Tv Ünitesi
    • Pergola Sistemleri
    • Kış Bahçesi
    • Duşakabin
    • İtalyan Dekoratif Boyalar
    • İthal Duvar Kağıdı
    • Elektrik Taahhüt İşleri
    • Su ve Doğalgaz Tesisatı
    • Doğal taş Uygulamaları
    • 3D Görsel Çalışmalar
    • Endüstriyel Mutfak ekipmanları
    • Endüstriyel Fırınlar
    • Endüstriyel Otel
    • Restaurant ekipmanları
    • Hepsini göster: 23 hizme
    Hizmet alanları
    • Anahtar teslim mimari projeler
    • İstanbul
    Adres
    Baglarbası mah. sakarya sok. No :35 Maltepe
    34852 İstanbul
    Türkiye
    +90-5412901434
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