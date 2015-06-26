İnşaatın temelden çatıya 23 yıllık tecrübemizle alanımızda liderliğe aday bir firmayız. Yapmış olduğumuz işlerde öncelikli amacımızın para kazanmak değil müşteri odaklı olduğunu sayısız projelerde sayısız müşterilerimize gösterdiğimize inanıyoruz. İşlerimizde marka olmak öncelikli hedefimizdir ve işimizi gerçekten severek yapıyoruz. Daha da iyi olabilmek için sürekli araştırıyoruz ve sürekli kendimizi yeniliyoruz; bahane değil çözüm sunuyoruz. Firmamız 1996 da İstanbul'da kuruldu ve hala başta İstanbul olmak üzere bütün Türkiye'de hizmetlerine devam etmektedir. Kalitenin adresi olan Detay Yapı Mimarlık a taleplerinizi kolayca iletebilirsiniz.
- Hizmetler
- Ev Tadilat´
- Mutfak Tadilat
- Banyo Tadilat
- Ofis ve İş yeri Tadilat
- Mutfa Dolabı
- Banyo Dolabı
- Giysi Dolabı
- Gardrop
- Portmanto
- Tv Ünitesi
- Pergola Sistemleri
- Kış Bahçesi
- Duşakabin
- İtalyan Dekoratif Boyalar
- İthal Duvar Kağıdı
- Elektrik Taahhüt İşleri
- Su ve Doğalgaz Tesisatı
- Doğal taş Uygulamaları
- 3D Görsel Çalışmalar
- Endüstriyel Mutfak ekipmanları
- Endüstriyel Fırınlar
- Endüstriyel Otel
- Restaurant ekipmanları
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- Hizmet alanları
- Anahtar teslim mimari projeler
- İstanbul
- Adres
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Baglarbası mah. sakarya sok. No :35 Maltepe
34852 İstanbul
Türkiye
+90-5412901434