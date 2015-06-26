İnşaatın temelden çatıya 23 yıllık tecrübemizle alanımızda liderliğe aday bir firmayız. Yapmış olduğumuz işlerde öncelikli amacımızın para kazanmak değil müşteri odaklı olduğunu sayısız projelerde sayısız müşterilerimize gösterdiğimize inanıyoruz. İşlerimizde marka olmak öncelikli hedefimizdir ve işimizi gerçekten severek yapıyoruz. Daha da iyi olabilmek için sürekli araştırıyoruz ve sürekli kendimizi yeniliyoruz; bahane değil çözüm sunuyoruz. Firmamız 1996 da İstanbul'da kuruldu ve hala başta İstanbul olmak üzere bütün Türkiye'de hizmetlerine devam etmektedir. Kalitenin adresi olan Detay Yapı Mimarlık a taleplerinizi kolayca iletebilirsiniz.