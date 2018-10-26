2011 yılında Gebze’de kurulan Terek Mutfak olarak evinizin giyimi sayılabilecek Mobilya grubu Mutfak, Portmanto, Ray Dolap, Tv ünitesi ve tek kalemden A’dan Z’ye tadilat çalışmalarını 16 yıllık tecrübeye sahip personelimizle profesyonel bir şekilde gerçekleştirmekteyiz.

Çalışma şeklimizle fark yaratıyoruz!

Önce sizi dinliyor, isteğiniz doğrultusunda evinizin ihtiyacı olan doğru çözümü uygun maliyetle sunuyoruz. Zamanınızın değerli olduğunun farkındayız ve söz verdiğimiz zamanda işimize başlıyor, çalışmamız için gerekli ekipmanı sürekli yanımızda taşıyarak gereksiz zaman kayıplarını önlüyoruz. İşleri büyük / küçük diye ayırt etmeden güler yüzle yapıyoruz.

Yaptığımız işlerin arkasında duruyor, montaj sonrası sorularınızı yanıtlıyor, gerektiğinde müdahale ederek mağdur olmanızı önlüyor, mutlu müşteriler yaratmak için çalışıyoruz. Biliyoruz ki başarı yapılan iş sayısında değil hakkıyla yapılan iş sonucu memnun müşterilerimizin bizi tavsiye etmesidir.