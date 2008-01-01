Astav Metal Asma Tavan

Astav, 1985 yılında Ankara'da kurulmuş, Türkiye'nin en köklü Metal Asma Tavan üreticilerindendir. Ürün çeşitliliği, Teknolojisi, Üretim kapasitesi ve Ürün Kalitesi bakımından öncü firmalar arasında bulunan Astav, 30'dan fazla ülkeye de ihracat yaparak Türk Ürünlerinin kalitesini dünyaya duyurmaktadır.
MODELLER
- Petek Asma Tavan Modelleri
- Baffle Asma Tavan Modelleri
- Clip-in Asma Tavan Modelleri
- Lay-in Asma Tavan Modelleri
- Lay-on Asma Tavan Modelleri
- Panel 85 Asma Tavan Modelleri
- Panel 200 Asma Tavan Modelleri
- Metal Asma Tavan Taşıyıcı Profil ve Aksesuarları
About Astav;
We, Astav, established in the year 1985 in Ankara, Turkey, are one of the leading manufacturer, supplier & distributors of a wide range of supreme quality Ceiling Systems. The product offered by us is consists of Aluminum and Galvanized Steel.
We produce Lay-in, Lay-on, Clip-in, Open Cell Ceilings, Linear and Baffle Ceilings. Our company passed CE, ISO 9001:2008 and TS EN 13964 : 2008 certifications. Our products are produced per European standards and quality. We export more than 30 countries in the world.
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- Hizmet alanları
- Worldwide
- Adres
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Saray Mah. Keresteciler Sanayi Sitesi 10. Cadde No: 41, Kazan
06980 Ankara
Türkiye
+90-5522362680 www.astav.com.tr