EG Tasarım Danışmanlık AŞ

Yaşadığınız mekanların tasarımından seçilen malzemelere kadar her konu bizim için önemlidir. Firmamız çevreye duyarlı ve uzun ömürlü sürdürülebilir tasarım anlayışı çerçevesinde müşteri ve kullanıcı ihtiyaç ve isteklerini göz önünde bulundurarak modern ve yenilikçi tasarımlar üretmeyi hedeflemektedir.

Şirketimiz, Tasarım, 3 Boyutlu Sunum, Sanal Gerçeklik Teknolojisi ile modelleme, Danışmanlık, Uygulama ve Yenileme - Mühendislik konularında etkinlik gösterir. Yüksek mimar Behiye Serap Sevdik, yüksek içmimar Aysu Sagun Kentel ve Gülsüm Öcal Çekceoğlu'ndan oluşan ekip, mühendis kadrosuyla beraber anahtar teslimi hizmet veren Ankara merkezli bir firma olup yurt dışında da hizmet vermektedir.