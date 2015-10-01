EG Tasarım Danışmanlık AŞ

Yaşadığınız mekanların tasarımından seçilen malzemelere kadar her konu bizim için önemlidir. Firmamız çevreye duyarlı ve uzun ömürlü sürdürülebilir tasarım anlayışı çerçevesinde müşteri ve kullanıcı ihtiyaç ve isteklerini göz önünde bulundurarak modern ve yenilikçi tasarımlar üretmeyi hedeflemektedir.
Şirketimiz, Tasarım, 3 Boyutlu Sunum, Sanal Gerçeklik Teknolojisi ile modelleme, Danışmanlık, Uygulama ve Yenileme - Mühendislik konularında etkinlik gösterir. Yüksek mimar Behiye Serap Sevdik, yüksek içmimar Aysu Sagun Kentel ve Gülsüm Öcal Çekceoğlu'ndan oluşan ekip, mühendis kadrosuyla beraber anahtar teslimi hizmet veren Ankara merkezli bir firma olup yurt dışında da hizmet vermektedir.
- Hizmetler
- içmekan tasarımı
- mobilya tasarımı
- üç boyutlu sunum
- sanal gerçeklik
- ofis tasarımı
- mutfak tasarımı
- banyo tasarımı
- mesleki kontrolörlük
- uygulama
- mevcut mobilyaların yapılan tasarıma göre uyarlanması
- esnek ve değişebilir tasarım
- kişiye özel tasarım / uygulama
- Feng Shui
- Hepsini göster: 13 hizme
- Hizmet alanları
- iç mimarlık ve çevre tasarımı
- 3 boyutlu çizim
- sanal gerçeklik İstanbul
- Ankara
- İzmir
- Berlin
- Kanada
- Adres
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2057.sok
06800 İstanbul, Ankara
Türkiye
+90-5352559443 www.eg-anonim.com