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EG Tasarım Danışmanlık AŞ
İç Mimarlar İstanbul, Ankara
Genel Bakış 9Projeler (9) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (3)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Oto Ünlü Projelendirmesi, EG Tasarım Danışmanlık AŞ EG Tasarım Danışmanlık AŞ
    Oto Ünlü Projelendirmesi, EG Tasarım Danışmanlık AŞ EG Tasarım Danışmanlık AŞ İç Dekorasyon Gri
    Oto Ünlü Projelendirmesi, EG Tasarım Danışmanlık AŞ EG Tasarım Danışmanlık AŞ Ofis Alanları & Mağazalar
    +1
    Oto Ünlü Projelendirmesi
    Konut Tasarımı, EG Tasarım Danışmanlık AŞ EG Tasarım Danışmanlık AŞ İç Dekorasyon Kırmızı
    Konut Tasarımı, EG Tasarım Danışmanlık AŞ EG Tasarım Danışmanlık AŞ İç Dekorasyon
    Konut Tasarımı, EG Tasarım Danışmanlık AŞ EG Tasarım Danışmanlık AŞ İç Dekorasyon
    +3
    Konut Tasarımı
    Ankara İncek'te Villa / Villa in İncek, Ankara, EG Tasarım Danışmanlık AŞ EG Tasarım Danışmanlık AŞ Villa
    Ankara İncek'te Villa / Villa in İncek, Ankara, EG Tasarım Danışmanlık AŞ EG Tasarım Danışmanlık AŞ Modern Oturma Odası
    Ankara İncek'te Villa / Villa in İncek, Ankara, EG Tasarım Danışmanlık AŞ EG Tasarım Danışmanlık AŞ Modern Oturma Odası
    +6
    Ankara İncek'te Villa / Villa in İncek, Ankara
    Dentist Design and Construction, EG Tasarım Danışmanlık AŞ EG Tasarım Danışmanlık AŞ Minimalist Çalışma Odası
    Dentist Design and Construction, EG Tasarım Danışmanlık AŞ EG Tasarım Danışmanlık AŞ Minimalist Çalışma Odası
    Dentist Design and Construction, EG Tasarım Danışmanlık AŞ EG Tasarım Danışmanlık AŞ Minimalist Çalışma Odası
    +1
    Dentist Design and Construction
    Doping Piknik - Fast Food ve Kafe, EG Tasarım Danışmanlık AŞ EG Tasarım Danışmanlık AŞ Ticari alanlar Turuncu
    Doping Piknik - Fast Food ve Kafe, EG Tasarım Danışmanlık AŞ EG Tasarım Danışmanlık AŞ
    Doping Piknik - Fast Food ve Kafe, EG Tasarım Danışmanlık AŞ EG Tasarım Danışmanlık AŞ İç Dekorasyon Turuncu
    +4
    Doping Piknik - Fast Food ve Kafe
    Energo PRO Sosyal ve İdari Bina Tasarımı / Energo Pro Design of the social and administrative building / Energo Pro Design von dem Sozial- und Verwaltungsgebäude, EG Tasarım Danışmanlık AŞ EG Tasarım Danışmanlık AŞ
    Energo PRO Sosyal ve İdari Bina Tasarımı / Energo Pro Design of the social and administrative building / Energo Pro Design von dem Sozial- und Verwaltungsgebäude, EG Tasarım Danışmanlık AŞ EG Tasarım Danışmanlık AŞ
    Energo PRO Sosyal ve İdari Bina Tasarımı / Energo Pro Design of the social and administrative building / Energo Pro Design von dem Sozial- und Verwaltungsgebäude, EG Tasarım Danışmanlık AŞ EG Tasarım Danışmanlık AŞ Koridor, Hol & MerdivenlerAksesuarlar & Dekorasyon
    +1
    Energo PRO Sosyal ve İdari Bina Tasarımı / Energo Pro Design of the social and administrative building / Energo Pro Design von dem Sozial- und Verwaltungsgebäude
    Hepsini göster: 9 proje

    Yaşadığınız mekanların tasarımından seçilen malzemelere kadar her konu bizim için önemlidir. Firmamız çevreye duyarlı ve uzun ömürlü sürdürülebilir tasarım anlayışı çerçevesinde müşteri ve kullanıcı ihtiyaç ve isteklerini göz önünde bulundurarak modern ve yenilikçi tasarımlar üretmeyi hedeflemektedir.

    Şirketimiz, Tasarım, 3 Boyutlu Sunum, Sanal Gerçeklik Teknolojisi ile modelleme, Danışmanlık, Uygulama ve Yenileme - Mühendislik konularında etkinlik gösterir. Yüksek mimar Behiye Serap Sevdik, yüksek içmimar Aysu Sagun Kentel ve Gülsüm Öcal Çekceoğlu'ndan oluşan ekip, mühendis kadrosuyla beraber anahtar teslimi hizmet veren Ankara merkezli bir firma olup yurt dışında da hizmet vermektedir.

    Hizmetler
    • içmekan tasarımı
    • mobilya tasarımı
    • üç boyutlu sunum
    • sanal gerçeklik
    • ofis tasarımı
    • mutfak tasarımı
    • banyo tasarımı
    • mesleki kontrolörlük
    • uygulama
    • mevcut mobilyaların yapılan tasarıma göre uyarlanması
    • esnek ve değişebilir tasarım
    • kişiye özel tasarım / uygulama
    • Feng Shui
    • Hepsini göster: 13 hizme
    Hizmet alanları
    • iç mimarlık ve çevre tasarımı
    • 3 boyutlu çizim
    • sanal gerçeklik İstanbul
    • Ankara
    • İzmir
    • Berlin
    • Kanada
    Adres
    2057.sok
    06800 İstanbul, Ankara
    Türkiye
    +90-5352559443 www.eg-anonim.com

    Değerlendirmeler

    Batuhan Şuta
    projeyi belirttiğim hususlara dikkat ederek tam zamanında teslim ettiler ellerine sağlık
    2 yıldan fazla önce
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    Burak Şahin Burak Şahin
    EG Tasarım'a ilgisinden ve projemizi titizlikle yerine getirmesinden dolayı teşekkürü borç biliriz.
    2 yıldan fazla önce
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    Semih ERTAŞ Semih ERTAŞ
    Başta Gülsüm hanım ve yaratıcılığı olmak üzere tüm ekibe işlerine verdikleri özenli ve titiz çalışmalardan ötürü tekrar teşekkür ederim.
    2 yıldan fazla önce
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