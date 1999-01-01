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Stor Vizyon Perde İmalat ve Satış
Perde, Panjur & Jaluziler Bursa
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Değerlendirmeler (9)
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    Stor vizyon markası, CBS Motif Şirketler Grubunun bünyesinde aktif olarak 1999 yılından günümüze dek çalışmalarını yürütmekte olan bir marka değerine sahiptir. Türkiye geneline ve Avrupa ülkelerine satış gerçekleştirmekte olan markamız zebra perde, stor perde, ip perde, jaluzi perde, tül perde ve fon perde alanında üretim ve satış imkanlarını sizlere sunmaktadır.

    Hizmetler
    • zebra perde
    • stor perde
    • ip perde
    • jaluzi perde
    • tül perde
    Hizmet alanları
    • Perde imalat ve satış
    • Bursa
    Adres
    Beşevler MH. Bilgili Sk. No 2
    16100 Bursa
    Türkiye
    +90-2242117867 onlineperde.com

    Değerlendirmeler

    Murat kharma
    Çok başarılı ve kaliteli ürünler yapıyorlar memnun kaldım teşekkür ederim
    6 ay önce
    Ümran Erdoğan
    Ofisimizin storlarınve zebralarını yaptırdık Kaliteli işcilik hızlı teslimat güvenilir esnaflık teşekürler stor vizyon
    10 ay önce
    Nilüfer Akbaş
    Evimin Zebra storlarini yaptırdım kesinlikle güvenle yaptırabilirsiniz. Kaliteli işçilik ve güvenilir esnaflık. Ödeme konusunda da kolaylık sağladılar.
    12 ay önce
    Tüm 9 değerlendirmelerini göster
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