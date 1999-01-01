Stor Vizyon Perde İmalat ve Satış

Stor vizyon markası, CBS Motif Şirketler Grubunun bünyesinde aktif olarak 1999 yılından günümüze dek çalışmalarını yürütmekte olan bir marka değerine sahiptir. Türkiye geneline ve Avrupa ülkelerine satış gerçekleştirmekte olan markamız zebra perde, stor perde, ip perde, jaluzi perde, tül perde ve fon perde alanında üretim ve satış imkanlarını sizlere sunmaktadır.