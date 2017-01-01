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HAARC Mimarlık
Mimarlar İstanbul
Genel Bakış 2Projeler (2) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (2)
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Projeler

Yeni proje
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    • J.P.D Office, HAARC Mimarlık HAARC Mimarlık Modern Çalışma Odası Ahşap Pembe
    J.P.D Office, HAARC Mimarlık HAARC Mimarlık Modern Çalışma Odası Beton Gri
    J.P.D Office, HAARC Mimarlık HAARC Mimarlık Modern Çalışma Odası Bakır/Bronz/Pirinç Ahşap rengi
    +1
    J.P.D Office
    Nakish Brand, HAARC Mimarlık HAARC Mimarlık Ticari alanlar
    Nakish Brand, HAARC Mimarlık HAARC Mimarlık Klasik Sergi Alanları Beyaz
    Nakish Brand, HAARC Mimarlık HAARC Mimarlık Ticari alanlar Bej
    +3
    Nakish Brand

    Hüseyin Polat ve Ali Kemal Polat tarafından 2017 yılında kurulmuş olup; mimarlık, iç mimarlık ve çevre tasarımı alanlarında müşterilerine dünya çapında yaratıcı hizmetler sunmaktadır. Biz yenilikçi perspektifleri olan mimarlar ve tasarımcılarız. Gerçek kaliteli izlenimlerin detay, kompozisyon ve tasarım açısından mükemmel bir gözle sonuçlandığına inanıyoruz. Arka planların geniş bir yelpazesi ile ortaya çıkan mimari tasarımın gerçek doğasını açığa çıkarırız. Dinlemenin gerçekten mutlu müşterilere yol açtığına inanıyoruz. Yerel hizmete odaklanarak küresel bir perspektifle birleştirdiğimizde, mimari, iç mimari ve çevre tasarımını benzersiz, üst düzey görselleştirmelerle birlikte sunmaktayız.

    Hizmetler
    • Mimarlık
    • İç Mimarlık
    • Tasarım
    • Proje
    • Uygulama
    Hizmet alanları
    Küresel
    Adres
    Şenlikköy Mahallesi Florya Caddesi Florya Konakları No:63 B Blok Daire 10
    34153 İstanbul
    Türkiye
    +90-5333416959 www.haarcmimarlik.com

    Değerlendirmeler

    Halis Aydin
    yaklaşık 1 yıl önce
    Kemalettin Polat
    1982 den beri inşaat mühendisliği ve müteahhitlik, inşaat yaptım.çok hoş ve kullanışlı imalat veçözümler üretmekteler.ellerine sağlık.
    yaklaşık 1 yıl önce
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