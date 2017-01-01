HAARC Mimarlık

Hüseyin Polat ve Ali Kemal Polat tarafından 2017 yılında kurulmuş olup; mimarlık, iç mimarlık ve çevre tasarımı alanlarında müşterilerine dünya çapında yaratıcı hizmetler sunmaktadır. Biz yenilikçi perspektifleri olan mimarlar ve tasarımcılarız. Gerçek kaliteli izlenimlerin detay, kompozisyon ve tasarım açısından mükemmel bir gözle sonuçlandığına inanıyoruz. Arka planların geniş bir yelpazesi ile ortaya çıkan mimari tasarımın gerçek doğasını açığa çıkarırız. Dinlemenin gerçekten mutlu müşterilere yol açtığına inanıyoruz. Yerel hizmete odaklanarak küresel bir perspektifle birleştirdiğimizde, mimari, iç mimari ve çevre tasarımını benzersiz, üst düzey görselleştirmelerle birlikte sunmaktayız.
- Hizmetler
- Mimarlık
- İç Mimarlık
- Tasarım
- Proje
- Uygulama
- Hizmet alanları
- Küresel
- Adres
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Şenlikköy Mahallesi Florya Caddesi Florya Konakları No:63 B Blok Daire 10
34153 İstanbul
Türkiye
+90-5333416959 www.haarcmimarlik.com